داریوش خسرویار در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انتخابی نهایی تیم ملی کوراش در کمپ تیمهای ملی برگزار شد و بر اساس نتایج این رقابتها، نفرات اعزامی به پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کوراش بزرگسالان جهان معرفی شدند.
وی افزود: این مسابقات از ۱۱ تا ۱۶ بهمنماه سال جاری به میزبانی شهر بجنورد برگزار خواهد شد و ملیپوشان کشورمان در اوزان مختلف با آمادگی کامل در این رویداد بینالمللی حضور مییابند.
رئیس انجمن کوراش کشور تصریح کرد: ترکیب تیم ملی ایران شامل محمدکاظم براتی در وزن ۶۰ کیلوگرم، مجید وحید بیرمانلو در وزن ۶۶ کیلوگرم، رضا احمدزاده در وزن ۷۳ کیلوگرم، رامین احمدزاده در وزن ۸۱ کیلوگرم، محمدحسین باباییان در وزن ۹۰ کیلوگرم، صادق آذرنگ در وزن ۱۰۰ کیلوگرم، مسعود قویبازو در وزن ۱۲۰ کیلوگرم و ابوالفضل ترابی در وزن مثبت ۱۲۰ کیلوگرم است.
خسرویار با اشاره به اهمیت میزبانی این رقابتها گفت: برگزاری مسابقات جهانی کوراش در بجنورد فرصت ارزشمندی برای معرفی توانمندیهای ورزشی کشور و بهویژه خراسان شمالی در سطح بینالمللی به شمار میرود و تلاش میکنیم این رویداد با بالاترین کیفیت ممکن برگزار شود.
