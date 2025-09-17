دعوت از مردم جوانرود برای شرکت در پویش اهدای خون

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری یک پویش مهم اهدای خون در شهرستان جوانرود خبر داد.

وی با تاکید بر اهمیت فرهنگ اهدای خون و نقش حیاتی آن در تأمین سلامت جامعه، از مردم شریف و نوع‌دوست شهرستان جوانرود دعوت کرد تا در این اقدام خیرخواهانه مشارکت فعال داشته باشند.

میرزاده اظهار داشت: تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۴ در شهرستان جوانرود مستقر خواهد شد تا میزبان داوطلبان گرانقدر اهدای خون باشد. این پویش از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۲ ظهر در محل بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود برگزار می‌شود و تمامی شرایط لازم برای اهدای خون ایمن و آسان فراهم شده است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به شعار «پایه گذار سنت‌های نیک باشیم»، افزود: اهدای خون یک سنت حسنه و از مصادیق بارز نوع‌دوستی و ایثار است. هر قطره خون اهدایی می‌تواند جان یک انسان را نجات دهد و امید را به خانواده‌ای بازگرداند. نیاز به خون و فرآورده‌های خونی در تمامی فصول سال و برای گروه‌های مختلف بیماران، از جمله بیماران تالاسمی، هموفیلی، سرطانی، و همچنین در زمان حوادث و جراحی‌های اورژانسی، همواره وجود دارد.

میرزاده در پایان از تمامی رسانه‌ها و فعالان اجتماعی خواست تا در اطلاع‌رسانی هرچه بهتر این پویش، اداره کل انتقال خون استان کرمانشاه را یاری رسانند تا با مشارکت گسترده مردم، ذخایر خونی استان در وضعیت مطلوب حفظ شود. روابط عمومی اداره کل انتقال خون کرمانشاه نیز آماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شهروندان در خصوص این پویش است.