اذعان «باراک» به ناکارآمدی گزینه نظامی علیه حزب الله لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، تام باراک فرستاده آمریکا به سوریه به ناکارآمد بودن گزینه زور و حملات نظامی علیه حزب الله لبنان اذعان کرد.

بلومبرگ به نقل از تام باراک فرستاده آمریکا به سوریه و سفیر واشنگتن در آنکارا اذعان کرد: اسرائیل با تلاش برای درهم کوبیدن نظامی حزب الله لبنان نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد.

باراک گفت: زمان آن فرا رسیده است که اسرائیل و لبنان برای پایان دادن به وضعیت بحرانی موجود وارد گفتگو شوند.

گفتنی است که رژیم صهیویستی روزانه حملاتی به لبنان انجام می‌دهد و به آتش بس توجهی ندارد. در این میان ترامپ و آمریکا به تل آویو برای تداوم تجاوزهای خود چراغ سبز نشان داده اند.