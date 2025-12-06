به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب سایت النشره، در سایه تحولات اخیر لبنان به ویژه حواشی مربوط به تعیین یک دیپلمات این کشور به عنوان رئیس هیئت لبنان در کمیته مکانیسم (ناظر بر اجرای آتش بس)، بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر بر حمایت قاهره از هر مسیری که منجر به کاهش تنش‌ها شود تاکید کرد.

وزیر خارجه مصر در گفتگو با شبکه ال بی سی ال لبنان اظهار داشت: ما از هر مسیر دیپلماتیک و سیاسی که تهدید تجاوز علیه لبنان را از بین ببرد و منجر به ثبات شود، حمایت می‌کنیم.

وی افزود: توافقنامه‌ای برای آتش بس میان لبنان و تل‌آویو وجود دارد که سال گذشته امضا شد و لبنان کاملاً به مفاد آن پایبند بوده است.

این مقام مصری تاکید کرد: طرف لبنانی در مورد اجرای توافق آتش بس کاملاً جدی بوده و ما با طرف آمریکایی برای کاهش تنش‌ها و تمرکز بر مسیر دیپلماتیک برای حمایت از طرح دولت همکاری می‌کنیم.

قابل توجه است که از چند ماه گذشته با تحریک مستقیم آمریکا، مصر وارد پرونده لبنان شده و در حالی که پیشتر طرحی برای رسیدگی به مسئله سلاح در لبنان تحت عنوان «عدم استفاده حزب الله از سلاح خود» مطرح کرده بود، هفته گذشته قاهره لحنی تهدید آمیز علیه لبنانی‌ها پیش گرفته و هیئت مصر در لبنان به این کشور هشدار داد که در صورت عدم تحقق خواسته‌های آمریکا و اسرائیل به ویژه در مورد خلع سلاح حزب الله، سناریوی خطرناکی علیه لبنان طراحی خواهد شد.

اما اظهارات جدید وزیر خارجه مصر و تاکید او بر حمایت از لبنان بعد از آن مطرح شد که اواخر هفته گذشته ریاست جمهوری لبنان، سیمون کرم، سفیر سابق این کشور در آمریکا را به عنوان رئیس هیئت لبنان در جلسات کمیته ناظر بر اجرای آتش بس معرفی کرد.

تعیین یک شخصیت غیرنظامی به عنوان رئیس هیئت لبنان در جلسات کمیته مذکور با حواشی زیادی همراه بود و به ویژه صهیونیست‌ها سعی کردند آن را در چارچوب عادی‌سازی روابط تبلیغ کنند.

منابع لبنانی گزارش دادند که هیئت این کشور در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته به اصل عدم مذاکره مستقیم با دشمن پایبند بود.

منابع مذکور گفتند: همچنین حضور یک شخصیت غیرنظامی یعنی سیمون کرم در هیئت لبنان، مسئله تعجب برانگیز و غیرمنتظره‌ای نیست؛ زیرا از اکتبر گذشته مقامات آمریکایی، از توافق مقامات لبنانی برای حضور غیرنظامیان در هیئت این کشور و گسترش کار کمیته ناظر بر اجرای آتش بس به موارد فنی مانند آزادی اسرای لبنانی و تعیین مرزها خبر داده بودند.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر ادعا کرد که «این جلسه منجر به توافق برای تدوین ایده‌هایی برای افزایش همکاری اقتصادی بین لبنان و اسرائیل پس از خلع سلاح حزب‌الله شد».

در واکنش به این ادعاهای نتانیاهو، یک منبع برجسته لبنانی در گفتگو با روزنامه الجمهوریه، ضمن محکوم کردن این ادعاها گفت که هیچ گونه مذاکره مستقیم سیاسی یا اقتصادی یا گامی به سمت عادی‌سازی روابط با تل آویو در جلسه کمیته مکانیسم انجام نشده و تعیین یک رئیس غیرنظامی برای هیئت لبنان به معنای تن دادن به خواسته‌های صهیونیست‌ها نیست.