ادعای دوباره آمریکا درباره سلاح مقاومت در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، «تام باراک» فرستاده ویژه آمریکا در سوریه در گفت‌وگو با شبکه الجزیره با طرح مواضعی مداخله‌جویانه درباره اوضاع لبنان، ادعا کرد: اگر لبنانی‌ها خواهان داشتن یک دولت واحد و ارتش واحد هستند، باید سلاح حزب‌الله را خلع کنند و مانع از وقوع جنگ داخلی شوند.

وی بدون اشاره به نقش تخریبی آمریکا در بحران لبنان و حمایت از گروه‌هایی که از منافع اسرائیل در لبنان حمایت می‌کنند، مدعی شد: واشنگتن از هر اقدامی که به «استقلال تصمیم‌گیری لبنانی‌ها» منجر شود، حمایت می‌کند.

باراک با اشاره به توافق آتش‌بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی گفت: این توافق شامل شروطی است که تاکنون محقق نشده است. لبنان می‌گوید اسرائیل به توافق پایبند نیست و اسرائیل نیز همین اظهارات را علیه لبنان مطرح می‌کند، در حالی که مشکل اصلی، نبود گفت‌وگو میان دو طرف است.

فرستاده آمریکا افزود: ایالات متحده ضامن توافق آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل نیست.

وی همچنین با تکرار سخنان مقامات صهیونیست و در راستای منافع تل آویو مدعی شد: اسرائیل معتقد است که آتش‌بس اجرایی نشده و حزب‌الله در حال بازسازی توانمندی‌های نظامی خود است.