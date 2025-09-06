به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مرکز مطالعات کارنگی در گزارشی نوشت که سفر تام باراک، فرستاده آمریکا به بیروت، به همراه مورگان اورتاگوس، فرستاده سابق، و سناتورها لیندسی گراهام و جین شاهین و جو ویلسون نشاندهنده نادیده گرفتن پیچیدگیهای لبنان توسط ایالات متحده است.
این گزارش نوشت که آمریکا لبنان را به سمت راه حل نظامی برای خلع سلاح حزبالله سوق میدهد که «بدترین گزینه ممکن» است.
این مرکز با اشاره به اینکه «این سفر ناموفق هیچ راهحل واقعی ارائه نکرد» افزود که خواستههای آمریکا واضح بود: قبل از اینکه اسرائیل هرگونه امتیازی به لبنان بدهد، باید خلع سلاح حزبالله صورت گیرد.
این مرکز افزود که تجربیات قبلی ارتش لبنان در مقابله با «شبهنظامیان مسلح»، مانند تلاشهای سالهای ۱۹۸۳ و ۱۹۸۴ و نبرد نهر البارد در سال ۲۰۰۷، نشان داده است که هرگونه رویارویی نظامی فاجعهبار خواهد بود و باعث تخریب گسترده برای غیرنظامیان و برانگیختن خشم فرقهای میشود و به بنبست خواهد انجامید.
کارنگی افزود که جامعه شیعه امروز بیشتر نگران وضعیت سوریه است تا سرزمینهای اشغالی و هرگونه عملیات نظامی آمریکا علیه حزبالله در صورت عدم عقب نشینی رژیم صهیونیستی از مواضع اشغالی در لبنان، ممکن است لبنان را در یک تنگنای واقعی قرار دهد.
دولت لبنان دیروز از طرحی که ارتش لبنان برای اجرای انحصار سلاح در دست دولت تهیه کرده بود و مراحل متوالی آن استقبال کرد، اما تصمیم گرفت محتوای آن را محرمانه نگه دارد.
دولت در مصوبات جلسه خود که به بحث درباره این طرح اختصاص داشت، توضیح داد که فرماندهی ارتش گزارشهای ماهانهای را درباره روند اجرای طرح به شورای وزیران ارائه خواهد کرد.
