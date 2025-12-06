به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، محمد توتنجی تحلیلگر سوری تاکید کرد که خطر تروریسم در این کشور همچنان وجود دارد و تداوم فعالیت‌های عناصر تروریست امنیت و ثبات منطقه به ویژه عراق را تهدید می‌کند.

وی افزود: گروهک‌های تروریستی در سوریه همچنان فعال بوده و در برخی مناطق تحت پوشش‌های سیاسی و امنیتی حضور دارند.

توتنجی بیان کرد: عراق یکی از کشورهایی است که بیشترین تأثیرات را از این تحرکات تروریستی در سوریه متحمل می‌شود چرا که امنیت ۲ کشور به یکدیگر گره خورده است.

وی تصریح کرد: جامعه بین الملل باید گام‌های جدی برای ممانعت از گسترش خطرات این تحرکات اتخاذ کند.

پیشتر نیز شوق ابراهیم تحلیلگر سوری گفته بود که برگزاری اعتراضات علیه عناصر وابسته به جولانی بیانگر آغاز عملی سقوط این نظام است.