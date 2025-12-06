  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۶

هشدار نسبت به تحرکات گروهک‌های تروریستی در سوریه

هشدار نسبت به تحرکات گروهک‌های تروریستی در سوریه

تحلیلگر سوری به تداوم تحرکات گروهک‌های تروریستی در این کشور در سایه حاکمیت عناصر جولانی اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، محمد توتنجی تحلیلگر سوری تاکید کرد که خطر تروریسم در این کشور همچنان وجود دارد و تداوم فعالیت‌های عناصر تروریست امنیت و ثبات منطقه به ویژه عراق را تهدید می‌کند.

وی افزود: گروهک‌های تروریستی در سوریه همچنان فعال بوده و در برخی مناطق تحت پوشش‌های سیاسی و امنیتی حضور دارند.

توتنجی بیان کرد: عراق یکی از کشورهایی است که بیشترین تأثیرات را از این تحرکات تروریستی در سوریه متحمل می‌شود چرا که امنیت ۲ کشور به یکدیگر گره خورده است.

وی تصریح کرد: جامعه بین الملل باید گام‌های جدی برای ممانعت از گسترش خطرات این تحرکات اتخاذ کند.

پیشتر نیز شوق ابراهیم تحلیلگر سوری گفته بود که برگزاری اعتراضات علیه عناصر وابسته به جولانی بیانگر آغاز عملی سقوط این نظام است.

کد خبر 6679398

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      هرچقدراسراییل سوریه روبیشتراشغال بکنه وهمچنین بمباران حقشونه !حکومت طرفداربنی امیه یعنی ذلت وخواری!!حکومت تحت لوای حکومت الجولانی یعنی پاره پاره شدن کشورسوریه !هرچقدراسراییل به تجاوزگری هاش به سوریه ادامه بده ودولت فعلی سکوت اختیاربکنه بیشتربه سقوط وازچشم مردمش میوفته ومردم سوریه متوجه خواهندشدکه حکومت بشاراسدوحمایت ایران چی بوده چه منفعت بزرگی بوده که ازدست دادند..

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها