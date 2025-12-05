به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی جمعه شب در نشست کمیته مسئولیتهای اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان تنگستان با تأکید بر اهمیت تلاقی همکاریهای دولتی و نهادی، بر لزوم اجراییسازی مؤثر طرحهای حمایتی تأکید کرد و گفت: کمیته امداد به عنوان یک نهاد ریشهدار، باید از ظرفیتهای بخش خصوصی، خیرین و ادارات شهرستان در چارچوبی منسجم برای توانمندسازی و خروج مددجویان از چرخه حمایتی بهره ببرد.
فرماندار تنگستان با اشاره به اینکه مسئولیت اجتماعی فراتر از اقدامات صرفاً خیریه است، بیان کرد: برنامههای کمیته امداد باید به سمت کارآفرینی و اشتغالزایی هدایت شود.
