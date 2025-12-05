  1. استانها
  2. بوشهر
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۵

فرماندارتنگستان: هم‌افزایی برای تحقق مسئولیت اجتماعی افزایش یابد

فرماندارتنگستان: هم‌افزایی برای تحقق مسئولیت اجتماعی افزایش یابد

بوشهر- فرماندار تنگستان بر هم‌افزایی ظرفیت‌ها برای تحقق مسئولیت اجتماعی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی جمعه شب در نشست کمیته مسئولیت‌های اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان تنگستان با تأکید بر اهمیت تلاقی همکاری‌های دولتی و نهادی، بر لزوم اجرایی‌سازی مؤثر طرح‌های حمایتی تأکید کرد و گفت: کمیته امداد به عنوان یک نهاد ریشه‌دار، باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی، خیرین و ادارات شهرستان در چارچوبی منسجم برای توانمندسازی و خروج مددجویان از چرخه حمایتی بهره ببرد.

فرماندار تنگستان با اشاره به اینکه مسئولیت اجتماعی فراتر از اقدامات صرفاً خیریه است، بیان کرد: برنامه‌های کمیته امداد باید به سمت کارآفرینی و اشتغال‌زایی هدایت شود.

کد خبر 6678960

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها