به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با هدف تقویت زیرساختهای استقرار پلیس راه و ارتقا امنیت و ایمنی جادههای کشور، احداث یا بازسازی اساسی پاسگاههای پلیس راه در استان بوشهر در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر افزود: عملیات احداث ساختمان جانبی قرارگاه پلیس راه استان در خروجی شهر بوشهر با اعتبار هشت میلیارد تومان در دست ساخت است که در صورت تأمین اعتبار، تا دهه مبارک فجر به بهرهبرداری خواهد رسید.
رستمی ادامه داد: همچنین احداث پنجمین پاسگاه پلیس راه استان در محور شبانکاره در دستور کار قرار دارد که در مرحله تهیه نقشههای اجرایی قرار دارد و تلاش میشود امسال کلنگ زنی شود.
وی یادآور شد: بازسازی اساسی ساختمان پلیس راه «احمدی» در محور بوشهر-برازجان نیز در مرحله برآورد و برگزاری مناقصه است که با اجرای آن، بازسازی اساسی همه پاسگاههای پلیس راه استان به سرانجام خواهد رسید.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر خاطرنشان کرد: در راستای همکاری مشترک سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با پلیس راه، به احداث، بازسازی و بروزرسانی زیرساختهای پلیس راه در استان اقدام میکنیم که این مهم نقش بسزایی در کنترل سرعت، مدیریت ترافیک، نظارت بر تناژ بار و پایش ناوگان باری و حمل و نقل مسافر ایفا خواهد کرد.
