به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب رقابت‌های هفته سیزدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور تیم فولاد هرمزگان در سالن فجر بندرعباس میزبان عرشیا آذربایجان شهر قدس بود که در نهایت این دیدار با پیروزی یک بر صفر تیم میهمان به پایان رسید.

تک گل این مسابقه را مهدی دوستدار برای تیم عرشیا به ثمر رساند و شاگردان فولاد در جریان بازی فرصت‌های متعددی برای گلزنی داشتند اما در نهایت از موقعیت‌های خود بهره نبردند و نیم‌فصل را با شکست به پایان رساندند.

فولاد هرمزگان با ۱۹ امتیاز در پایان نیم‌فصل نخست در رده ششم جدول رده‌بندی قرار گرفت و در آغاز دور برگشت رقابت‌ها ۲۴ آبان‌ماه میزبان تیم پالایش نفت شازند خواهد بود.

در دیگر دیدار این هفته تیم پالایش نفت بندرعباس در سالن دانشگاه آزاد زرند میهمان فولاد زرند ایرانیان بود و با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد.

محمد بنی اسدی تنها گل پالایش نفت بندرعباس را به ثمر رساند و توکلی دو بار برای فولاد زرند گلزنی کرد.

با این نتیجه تیم پالایش نفت بندرعباس با ۱۸ امتیاز نیم‌فصل را در جایگاه هشتم جدول به پایان رساند.