تساوی تیم فوتسال فولاد هرمزگان مقابل پالایش نفت شازند

بندرعباس- تیم فولاد هرمزگان در آغاز نیم فصل دوم لیگ برتر فوتسال کشور، مقابل پالایش نفت شازند به تساوی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فولاد هرمزگان در آغاز نیم فصل دوم لیگ برتر فوتسال کشور، مقابل پالایش نفت شازند به تساوی دست یافت و شاگردان علی امیری در تیم فولاد هرمزگان طی هفته چهاردهم این پیکارها، مقابل پالایش نفت شازند به تساوی ۲-۲ رسید.

سعید ممبینی و محمدرضا باقرزاده برای فولاد هرمزگان در این دیدار گلزنی کردند.

تیم فولاد هرمزگان با این تساوی با کسب ۲۰ امتیاز در جایگاه هفتم جدول رده بندی قرار گرفت.

اما دیگر نماینده هرمزگان تیم پالایش نفت بندرعباس مقابل گهر زمین سیرجان در دیداری پرگل با نتیجه ۸ بر ۲ مغلوب شد.

تیم پالایش نفت بندرعباس با کسب ۱۸ امتیاز در جایگاه هشتم جدول رده بندی باقی ماند.

