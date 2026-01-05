تساوی خانگی پالایش نفت بندرعباس برابر عرشیا شهر قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتسال کشور، تیم پالایش نفت بندرعباس مقابل عرشیا شهر قدس به تساوی ۲-۲ دست یافت.

محمد بندی اسدی و محمدحسین بازیار برای پالایش نفت بندرعباس گلزنی کردند.

تیم فوتسال پالایش نفت بندرعباس با کسب ۲۵ امتیاز در جایگاه دهم جدول رده بندی باقی ماند.

دیگر نماینده استان، تیم فولاد هرمزگان مقابل تیم گهر زمین سیرجان با نتیجه نزدیک ۳ بر ۲ مغلوب شد.

مهدی زاهدی و سعید ممبینی گلزنان تیم فولاد هرمزگان بودند.

تیم فولاد هرمزگان با کسب ۳۰ امتیاز در جایگاه هفتم جدول رده بندی قرار گرفت.