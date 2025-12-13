به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اسفندیاری ظهر شنبه در کارگروه سلامت شهرستان با اشاره به افزایش نگرانیها پیرامون بیماری آنفلوآنزا، بر ضرورت اطلاعرسانی صحیح و علمی تأکید کرد و گفت: شهروندان نباید آنفلوآنزا را با کرونا اشتباه بگیرند، چراکه این بیماری با رعایت اصول بهداشت فردی و پروتکلهای بهداشتی قابل کنترل است.
وی با هشدار نسبت به اتکای نادرست به فضای مجازی افزود: مردم تشخیص و تصمیمگیریهای درمانی خود را صرفاً بر اساس توصیه پزشکان متخصص انجام دهند و به محتوای غیرعلمی منتشرشده در شبکههای اجتماعی بهویژه اینستاگرام اعتماد نکنند.
اسفندیاری همچنین با تأکید بر مسئولیت اجتماعی شهروندان تصریح کرد: افرادی که علائم ابتلاء به آنفلوآنزا دارند، باید از حضور در ادارات، مراکز آموزشی، مدارس و محیطهای تجمعی خودداری کنند تا زنجیره انتقال بیماری قطع شود.
وی به موضوع سگهای بلاصاحب در سطح شهرستان مطرح و بر لزوم اقدام فوری در این زمینه اشاره کرد و خواست با جدیت نسبت به جمعآوری و ساماندهی این سگها اقدام کند تا امنیت و سلامت شهروندان به خطر نیفتد.
وی همچنین با اشاره به خطرات بالقوه پشههای آئدس، افزود: مقرر شد دستگاههای مسئول اقدامات پیشگیرانه و برنامههای آگاهیبخشی عمومی را در دستور کار قرار دهند.
اسفندیاری ضمن قدردانی از تلاش نانوایان شهرستان، گفت: نان سبوسدار به دلیل ارزش غذایی بالاتر، نقش مؤثری در ارتقای سلامت جامعه دارد و هرچند پخت آن زمانبرتر و هزینهبرتر است، اما ترویج مصرف آن یک ضرورت بهداشتی محسوب میشود.
