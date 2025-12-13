  1. استانها
سگ‌های بلاصاحب در چالوس فوری ساماندهی شود

چالوس- معاون فرماندار چالوس به موضوع ساماندهی سگ‌های بلاصاحب در سطح شهرستان اشاره و بر لزوم اقدام فوری در این زمینه اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اسفندیاری ظهر شنبه در کارگروه سلامت شهرستان با اشاره به افزایش نگرانی‌ها پیرامون بیماری آنفلوآنزا، بر ضرورت اطلاع‌رسانی صحیح و علمی تأکید کرد و گفت: شهروندان نباید آنفلوآنزا را با کرونا اشتباه بگیرند، چراکه این بیماری با رعایت اصول بهداشت فردی و پروتکل‌های بهداشتی قابل کنترل است.

وی با هشدار نسبت به اتکای نادرست به فضای مجازی افزود: مردم تشخیص و تصمیم‌گیری‌های درمانی خود را صرفاً بر اساس توصیه پزشکان متخصص انجام دهند و به محتوای غیرعلمی منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه اینستاگرام اعتماد نکنند.

اسفندیاری همچنین با تأکید بر مسئولیت اجتماعی شهروندان تصریح کرد: افرادی که علائم ابتلاء به آنفلوآنزا دارند، باید از حضور در ادارات، مراکز آموزشی، مدارس و محیط‌های تجمعی خودداری کنند تا زنجیره انتقال بیماری قطع شود.

وی به موضوع سگ‌های بلاصاحب در سطح شهرستان مطرح و بر لزوم اقدام فوری در این زمینه اشاره کرد و خواست با جدیت نسبت به جمع‌آوری و ساماندهی این سگ‌ها اقدام کند تا امنیت و سلامت شهروندان به خطر نیفتد.

وی همچنین با اشاره به خطرات بالقوه پشه‌های آئدس، افزود: مقرر شد دستگاه‌های مسئول اقدامات پیشگیرانه و برنامه‌های آگاهی‌بخشی عمومی را در دستور کار قرار دهند.

اسفندیاری ضمن قدردانی از تلاش نانوایان شهرستان، گفت: نان سبوس‌دار به دلیل ارزش غذایی بالاتر، نقش مؤثری در ارتقای سلامت جامعه دارد و هرچند پخت آن زمان‌برتر و هزینه‌برتر است، اما ترویج مصرف آن یک ضرورت بهداشتی محسوب می‌شود.

