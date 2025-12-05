پرچم علم و اخلاق با همت جوانان ایرانی همواره برافراشته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی سعید، مدیر کل آموزش و پرورش استان قم بعدازظهر جمعه در مراسم پایانی یازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی با اشاره به اهمیت مشارکت دانشآموزان در عرصههای علمی و پژوهشی گفت: فعالیتهای علمی دانشآموزان، مورد تأکید ویژه مقام معظم رهبری در حوزه آموزش و پرورش است و این توجه باید مورد نظر مربیان، معلمان و برنامهریزان کشوری و استانی قرار گیرد تا زمینه شکوفایی و اعتلای کشور فراهم شود.
وی با بیان اینکه دانشآموزان امروز آیندهسازان علمی ایران هستند، تصریح کرد: پرچم علم و دانش که توسط شهدا و دانشمندان کشور برافراشته شده است، با همت و تلاش نوجوانان و جوانان همواره در اوج خواهد ماند.
مدیر کل آموزش و پرورش استان قم همچنین جشنواره نوجوان خوارزمی را بهعنوان بخشی از توانمندی علمی دانشآموزان استان معرفی کرد و گفت و افزود: دانشآموزان استان به برکت حضرت معصومه سلاماللهعلیها در تمامی حوزههای علمی، اخلاقی و دینی پیشرو و سرآمد هستند و این جشنواره فرصت مناسبی برای نمایش استعدادهای آنان به شمار میرود.
وی با تأکید بر اهمیت شناسایی و پرورش استعدادهای دانشآموزان گفت: یکی از اصلیترین وظایف متولیان تعلیم و تربیت، شناسایی توانمندیهای درونی دانشآموزان و فراهم کردن مسیر رشد آنهاست و حضور دانشآموزان در چنین جشنوارههایی فرصتی است تا استعدادهای آنان شکوفا شود و زمینه توسعه علمی کشور تقویت گردد.
محمدی سعید در پایان با قدردانی از تلاش دانشآموزان و مربیان خاطرنشان کرد: استمرار این حرکت علمی، زمینهساز تحقق شکوه و عزت ملی خواهد بود و آینده روشن علمی کشور در گرو حمایت، راهنمایی و پرورش نوجوانان و جوانان این مرز و بوم است.
قم- مدیر کل آموزش و پرورش استان قم گفت: پرچم علم و اخلاق که توسط شهدا و دانشمندان برافراشته شده، با همت نسل جوان و نوجوان همواره در اوج باقی خواهد ماند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی سعید، مدیر کل آموزش و پرورش استان قم بعدازظهر جمعه در مراسم پایانی یازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی با اشاره به اهمیت مشارکت دانشآموزان در عرصههای علمی و پژوهشی گفت: فعالیتهای علمی دانشآموزان، مورد تأکید ویژه مقام معظم رهبری در حوزه آموزش و پرورش است و این توجه باید مورد نظر مربیان، معلمان و برنامهریزان کشوری و استانی قرار گیرد تا زمینه شکوفایی و اعتلای کشور فراهم شود.
نظر شما