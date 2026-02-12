احتمال خروج ترامپ از مذاکرات اوکراین در سایه فشارهای سیاسی داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله آمریکایی آتلانتیک در گزارشی نوشت که دولت دونالد ترامپ ممکن است به‌دلیل ملاحظات سیاسی مربوط به کمپین انتخاباتی پیش‌رو، از مذاکرات صلح درباره بحران اوکراین خارج شود.

این رسانه می‌نویسد که در هفته‌های آینده با توجه به تمرکز ترامپ بر کمپین انتخاباتی، وی ممکن است تصمیم بگیرد که مذاکرات درباره اوکراین دیگر برای او از نظر سیاسی سودآور نیست و از این گفت‌وگوها فاصله بگیرد.

در این گزارش همچنین آمده است که در صورت شکست مذاکرات، ترامپ می‌تواند مسئولیت ناکامی در روند دیپلماتیک را به یکی از طرفین یا هر دو طرف مناقشه واگذار کند.

همزمان منابع اوکراینی نیز می‌گویند که کی‌یف در حال بررسی گزینه ارسال یک هیئت مذاکره مستقیم به مسکو برای تسریع روند گفت‌وگوها پیرامون حل‌وفصل بحران است، حرکتی که نشان‌دهنده تغییر احتمالی در مسیر مذاکرات است.

گفتنی است که دور دوم مذاکرات سه‌جانبه درباره بحران اوکراین اوایل ماه جاری میلادی در ابوظبی با حضور نمایندگانی از روسیه، ایالات‌متحده و اوکراین برگزار شد.

مذاکرات برای پایان دادن به جنگ بین روسیه و اوکراین از سال ۲۰۲۲ تاکنون ادامه داشته و در ماه‌های اخیر با وجود تلاش‌های دیپلماتیک، هنوز به توافق جامع و پایدار منجر نشده است.