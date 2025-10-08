صیانت از سلامت جامعه و سرمایه دامی اولویت اصلی دامپزشکی است

به گزارش خبرنگار مهر، رامین سمیعیان، مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه، پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با خیرمقدم به خبرنگاران، اظهار داشت: از حضور اصحاب رسانه در این نشست صمیمانه قدردانی می‌کنم و امیدوارم چنین جلساتی بیشتر برگزار شود تا دغدغه‌های دامپزشکی با همراهی شما عزیزان به دغدغه‌های جامعه تبدیل گردد.

وی افزود: هدف اصلی ما در دامپزشکی دو محور کلیدی است؛ نخست صیانت از سلامت جامعه از طریق نظارت بهداشتی بر فرآورده‌های دامی و دوم حفظ سرمایه دامی استان. این رسالت با اطلاع‌رسانی رسانه‌ها بهتر در میان مردم تبیین خواهد شد.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه سپس گزارشی مفصل از عملکرد این اداره‌کل در بخش‌های مختلف ارائه داد و گفت: در حوزه نظارت بهداشتی بر اماکن دامی و فرآورده‌های گوشتی، در تمام اعیاد و مناسبت‌های مذهبی طرح‌های تشدید نظارت اجرا می‌شود. در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی امسال، ۱۵ تیم ثابت و ۲۰ تیم سیار فعال بودند و در مجموع ۱۲۱ رأس دام سبک و ۲۹ رأس دام سنگین پیش از ذبح معاینه و گواهی بهداشتی دریافت کردند. همچنین ۱۱۱ لاشه دام سبک و ۳۴ لاشه دام سنگین نیز پس از ذبح مورد بازرسی قرار گرفت.

سمیعیان ادامه داد: مطابق قانون، هرگونه کشتار دام در خارج از کشتارگاه‌ها غیرمجاز است، مگر در ایام خاص مذهبی همچون عید قربان یا ایام محرم که مجوزهای موقت صادر می‌شود. در این ایام، اکیپ‌های نظارت بهداشتی و شرعی دامپزشکی در محل‌های تعیین‌شده از سوی شهرداری مستقر هستند و حتی در صورت گزارش مردمی، نیروهای ما به منازل نیز اعزام می‌شوند تا دام‌های ذبح‌شده را مورد معاینه و بازرسی قرار دهند.

وی با اشاره به عملکرد دامپزشکی در عید قربان گفت: در عید قربان گذشته ۱۵ تیم ثابت و ۳۰ تیم سیار فعال بودند و ۶۵۵۰ بازدید انجام دادند که در نتیجه آن، ۳۸۷۴ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف ضبط شد. خوشبختانه سال‌به‌سال استقبال مردم از ذبح دام در کشتارگاه‌ها افزایش یافته و خدمات ذبح در این ایام به‌صورت رایگان انجام می‌شود.

بیش از ۳۳ هزار بازدید از مراکز فرآورده‌های خام دامی

مدیرکل دامپزشکی کرمانشاه با بیان آمار بازرسی‌ها در سال گذشته گفت: از مهر پارسال تا مهر امسال ۳۳ هزار و ۸۵۷ بازدید از مراکز فرآورده‌های خام دامی انجام شد و در این مدت ۲۴۸ هزار و ۲۵۳ کیلوگرم فرآورده غیرقابل مصرف ضبط گردید. ۹۵ پرونده تخلف به مراجع قضایی ارجاع و ۵۴ واحد عرضه غیر بهداشتی نیز پلمب شد.

وی افزود: در کشتارگاه‌های دام استان، طی این مدت ۵۱ هزار و ۶۱۹ مورد بازرسی دام سبک و ۱۴ هزار و ۳۰۲ مورد بازرسی دام سنگین انجام شد. همچنین در کشتارگاه‌های طیور استان، ۱۳ میلیون و ۳۷۴ هزار قطعه مرغ با نظارت کامل بهداشتی و شرعی ذبح گردید.

سمیعیان با اشاره به پوشش واکسیناسیون دام‌ها اظهار کرد: از ابتدای مهر ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴، مجموعاً بیش از ۸۴۲ هزار و ۵۸۸ نوبت واکسیناسیون رایگان علیه بیماری‌های مشترک انسان و دام از جمله تب مالت، هاری و بروسلوز انجام شده است. همچنین در حوزه بیماری‌های دامی نظیر آبله، تب برفکی و لمپی‌اسکین بیش از ۱۰ میلیون و ۸۴۸ هزار نوبت واکسیناسیون انجام گرفته است.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با بیان اینکه مراقبت‌های بیماری‌یابی در سطح دامداری‌ها به‌صورت مستمر انجام می‌شود، تصریح کرد: در سال گذشته ۱۲ هزار و ۶۹۴ مورد بازدید از واحدهای دامداری انجام شد و طی آن، ۲۲ هزار و ۶۶۵ رأس دام سنگین برای بیماری سل و ۴۱ هزار و ۸۹۳ رأس دام برای تب مالت مورد آزمایش قرار گرفتند.

وی درباره مقابله با بیماری‌های مشترک افزود: در حوزه بیماری مشمشه که از تک‌سمی‌ها به انسان منتقل می‌شود، ۲۱۶۱ رأس اسب تحت آزمایش قرار گرفتند. همچنین برای پیشگیری از بیماری‌های منتقل‌شونده از طریق حشرات، در سال گذشته بیش از یک میلیون رأس دام و دو میلیون و ۲۴۶ هزار مترمربع جایگاه دامی سمپاشی شده است.

سمیعیان به فعالیت‌های حوزه دارو و درمان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۷۳ مرکز درمانگاهی دامپزشکی در استان فعال است و در طول یک سال، بیش از ۱۰۵۰ بازدید نظارتی از این مراکز انجام شده است. همچنین ۱۲ بیمارستان و مجتمع درمانی دامپزشکی فعال وجود دارد که ۱۷۳ بازدید از آنها صورت گرفته است.

فعالیت ۱۰۷ داروخانه دامپزشکی

وی افزود: در بخش دارویی نیز ۱۰۷ داروخانه فعال، ۱۲ شرکت پخش و چهار شرکت تولید دارو در استان فعالیت دارند. طی بازدیدهای نظارتی از این مراکز، بیش از ۳۰ هزار قلم داروی غیرمجاز و قاچاق کشف و توقیف شد که ارزش ریالی آن‌ها بالغ بر شش میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل دامپزشکی کرمانشاه با اشاره به فعالیت‌های آزمایشگاه مرکزی این اداره‌کل گفت: این آزمایشگاه در چهار بخش تخصصی شامل بیولوژی مولکولی، کنترل کیفی مواد غذایی، سرولوژی و میکروب‌شناسی فعالیت دارد و در شش ماهه نخست امسال، بیش از ۱۳ هزار نمونه آزمایشگاهی در این بخش‌ها بررسی شده است.

وی ادامه داد: در حوزه طیور نیز دامپزشکی استان با اجرای دقیق برنامه‌های مراقبتی، موفق به کنترل بیماری آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان شده است. در سال گذشته بیش از ۳۸ میلیون و ۸۲۴ هزار قطعه جوجه‌ریزی تحت نظارت دامپزشکی انجام شده و هیچ مورد مثبتی در واحدهای صنعتی گزارش نشده است. در واحدهای روستایی نیز ۱۴ مورد مثبت شناسایی و با همکاری مردم معدوم‌سازی انجام شد.

سمیعیان گفت: برای پیشگیری از نیوکاسل روستایی، بیش از ۱.۶ میلیون دز واکسن مقاوم به حرارت در بین مرغداران روستایی به‌صورت رایگان توزیع شده است.

وی با اشاره به حوزه زنبورداری و آبزی‌پروری بیان کرد: در سال گذشته ۲۶۹ بازدید از زنبورستان‌ها و ۳۲۰ بازدید از واحدهای پرورش ماهی انجام شد که خوشبختانه هیچ بیماری خاصی گزارش نشده است.

مدیرکل دامپزشکی کرمانشاه در پایان با اشاره به کمبود نیروی انسانی در این اداره‌کل خاطرنشان کرد: با وجود گستردگی وظایف، تمام این فعالیت‌ها با حدود ۱۶۵ نفر نیرو در سطح استان انجام می‌شود؛ در حالی که بیش از ۵۰ درصد پست‌های سازمانی ما بلاتصدی است. با این حال، همکاران ما با روحیه جهادی در مسیر تأمین سلامت جامعه و حفظ سرمایه دامی از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.