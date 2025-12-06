  1. بین الملل
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۴:۲۷

سازمان ملل ۵ قطعنامه در حمایت از فلسطین تصویب کرد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع، ۵ قطعنامه مرتبط با فلسطین را به تصویب رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، قطعنامه مربوط به ارائه کمک به آوارگان فلسطینی با حمایت ۱۵۱ کشور تصویب شد؛ ۱۰ کشور مخالفت کردند و ۱۴ کشور رأی ممتنع دادند.

بر اساس این گزارش، قطعنامه دوم درباره فعالیت‌های آژانس امداد و کار آوارگان فلسطینی (آن روا) و تمدید مأموریت آن برای سه سال آینده، با رأی مثبت ۱۴۵ کشور تصویب شد؛ ۱۰ کشور مخالفت کردند و ۱۸ کشور رأی ممتنع دادند.

همچنین قطعنامه سوم درباره اموال آوارگان فلسطینی و درآمدهای ناشی از آن، با حمایت ۱۵۷ کشور تصویب شد ؛۱۰ کشور مخالفت کرده و ۹ کشور رأی ممتنع دادند.

بر اساس این گزارش، قطعنامه چهارم درباره فعالیت‌های کمیته ویژه تحقیق در خصوص اقدامات رژیم اسرائیل علیه حقوق بشر مردم فلسطین و سایر ساکنان عرب در اراضی اشغالی، با تأیید ۸۸ کشور تصویب شد؛ ۱۹ کشور مخالفت کرده و ۶۴ کشور رأی ممتنع دادند.

این گزارش می‌افزاید که قطعنامه پنجم درباره شهرک‌سازی‌های رژیم اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین، از جمله قدس و جولان اشغالی سوریه، با حمایت ۱۴۶ کشور تصویب شد؛ ۱۳ کشور مخالفت کرده و ۱۷ کشور رأی ممتنع دادند.

ریاض منصور، نماینده دائم فلسطین در سازمان ملل، از کشورها بابت حمایت گسترده از فلسطین و همدلی فزاینده جامعه جهانی به‌ویژه در موضوع آوارگان فلسطینی قدردانی کرد.

او این حمایت‌ها را در شرایطی مهم دانست که مردم فلسطین در غزه و کرانه باختری با «تجاوزگری وحشیانه اسرائیل» روبه‌رو هستند.


 

