  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۷:۳۸

نعمتی: بیش از ۵ تن چوب قاچاق در تبریز کشف شد

نعمتی: بیش از ۵ تن چوب قاچاق در تبریز کشف شد

تبریز- فرمانده انتظامی تبریز از توقیف دو دستگاه وانت نیسان و کشف بیش از ۵ تن چوب قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نعمتی شامگاه روز جمعه با اعلام این خبر اظهار داشت: مأموران کلانتری ۱۸ شهرک امام حین گشت‌زنی در سطح حوزه به ۲ دستگاه وانت نیسان در حین حمل درختان قطع شده مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: با حضور نماینده تعزیرات حکومتی در بازرسی از این خودروها مقدار ۵ تن چوب از نوع زال زالک، بادام و آلوچه به صورت قاچاق و فاقد هرگونه مجوز قانونی به ارزش نزدیک به یک میلیارد ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز ادامه داد: در این راستا دو دستگاه خودرو نیسان توقیف و دو نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضائی شدند.

کد خبر 6679082

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها