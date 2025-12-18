کشف هزار لیتر گازوئیل قاچاق در عجب شیر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستار داداشی روز پنجشنبه در تشریح این خبر گفت: برابر گزارش واصله مبنی بر دپوی سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع توسط فردی در یکی از روستاهای عجب شیر بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی و اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی مقام قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از محل مقدار یک هزار لیتر گازوئیل قاچاق و خارج از شبکه توزیع که به صورت غیر قانونی دپو شده بود کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان عجب‌شیر با بیان اینکه کارشناسان ارزش سوخت قاچاق مشکوفه را ۸۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند خاطرنشان کرد: در این خصوص یک نفر دستگیر که با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.