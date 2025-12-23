به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حضرتی روز سه شنبه با اعلام این خبر، افزود: در این بازه زمانی به دنبال رسیدگی و مختومه شدن سه هزار و ۲۹۸ پرونده قاچاق کالا و ارز، برای قاچاقچیان حدود ۱۳ هزار و ۳۶۱ میلیارد ریال جریمه صادر شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از چهار برابر افزایش یافته است.

وی میزان جریمه صادر شده برای قاچاقچیان کالا و ارز در ۹ ماه سال گذشته به دنبال رسیدگی به سه هزار و ۲۳۹ پرونده تخلف را سه هزار و ۱۸ میلیارد و ۶۵۵ میلیون ریال اعلام و اظهار کرد: در سال جاری سه هزار و ۳۸۸ پرونده قاچاق در حوزه قاچاق کالا و ارز به واحدهای اجرای احکام استان وارد شده و اکنون رسیدگی به ۳۸۲ پرونده نیز در این حوزه در جریان است.

اصناف متخلف در آذربایجان‌شرقی هشت هزار و ۷۴۶ میلیارد ریال جریمه شدند

‌‌مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی گفت: در جریان رسیدگی و مختومه شدن ۱۰ هزار و ۵۱۸ پرونده تخلف در حوزه کالا و خدمات استان، اصناف متخلف در این حوزه در واحدهای اجرای احکام به پرداخت بیش از هشت هزار و ۷۴۶ میلیارد و ۵۴۲ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.

حضرتی ادامه داد: در ۹ ماه امسال ۱۰ هزار و ۶۰۳ پرونده تخلف در حوزه کالا و خدمات به واحدهای اجرای احکام وارد شده است و روند رسیدگی به ۲۰۴ پرونده تخلف در این حوزه نیز ادامه دارد.

وی یادآور شد: در مدت مشابه سال گذشته نیز در جریان رسیدگی به ۱۱ هزار و ۱۹۴ پرونده تخلف، متخلفان حوزه کالا و خدمات استان در واحدهای اجرای احکام به پرداخت بیش از ۲۱ هزار و ۴۸۲ میلیارد و ۴۵۸ میلیون ریال جریمه محکوم شده بودند.