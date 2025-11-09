داداشی: بیش از ۱۰ تن کنسانتره دامی خارجی قاچاق در هشترود کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا داداشی روز یکشنبه در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی حین کنترل خودروهای عبوری یه یک دستگاه کامیون ۶ چرخ مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران با هماهنگی در قضائی و اداره تعزیرات در بازرسی از این خودرو ۲۵۰ گونی ۴۰ کیلویی جمعاً به وزن ۱۰ تن و ۸۰ کیلوگرم کنسانتره دامی خارجی را کشف و در این رابطه یک نفر دستگیر و خودروی مذکور نیز به پارکینگ منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان هشترود با اشاره به اینکه ارزش ریالی کالای مکشوفه ۳ میلیارد ریال برآورد شده است گفت: برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک موضوع را به پلیس ۱۱۰ گزارش و پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق شماره تلفن ۱۹۷ اطلاع دهند.