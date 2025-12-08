  1. استانها
تداوم آلودگی هوای مشهد؛۶ منطقه در وضعیت قرمز قرار دارد

مشهد- با افزایش غلظت آلاینده‌ها، کیفیت هوای مشهد با شاخص ۱۳۳ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز دوشنبه هفدهم آذرماه با ثبت عدد ۱۳۳ در وضعیت نارنجی و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۲۴ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

مناطق صدف، ساختمان، نخریسی، وحدت، رسالت و تقی آباد در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌ها است و بقیه مناطق سطح شهر کیفیت هوا در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس به ثبت رسیده است.

