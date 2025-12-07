هوای مشهد ناسالم است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دادههای مرکز پایش آلایندههای زیست محیطی مشهد، شاخص لحظهای هوای مشهد امروز یکشنبه شانزدهم آذرماه با ثبت عدد ۱۲۶ در وضعیت نارنجی و در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۴۵ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار داشت.
مناطق صدف، ساختمان، نخریسی، وحدت، رسالت، تقی آباد، هفت حوض و خاقانی در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروهها است و بقیه مناطق سطح شهر کیفیت هوا در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس به ثبت رسیده است.
