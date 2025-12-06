به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بحری‌زاده در اختتامیه نخستین نشست کارگروه تدوین سند دوازدهمین دوره مجلس دانش‌آموزی که در محل سازمان دانش‌آموزی کشور برگزار شد، با اشاره به اهمیت الگوگیری از راه و سیره شهدا گفت: وظیفه ما در قبال خون شهدا سنگین است و لازمه این مسیر، کار جهادی و شناخت دقیق مأموریت‌هاست. مشارکت داوطلبانه دانش‌آموزان در روزهای تعطیل، نشانه مسئولیت‌پذیری و رشد یافتگی آنان است.

وی با گرامیداشت یاد امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب و دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: امروز امنیت و اقتدار کشور مرهون رشادت شهداست و ما باید ادامه‌دهنده مسیر آنان باشیم.

تأکید بر نقش دولت و وزارت آموزش‌وپرورش در تحول آموزشی

مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی آموزش‌وپرورش با اشاره به اولویت قرار گرفتن «تحول در آموزش‌وپرورش» در دولت کنونی، این رویکرد را فرصتی بی‌نظیر دانست و بیان کرد: در طول سال‌های گذشته همیشه آرزو داشتیم، دولتی بیاید که آموزش‌وپرورش را در رأس برنامه‌های خود قرار دهد. اکنون این اتفاق افتاده و شخص رئیس‌جمهور طی کمتر از دو سال، بیش از ۸۰ جلسه تخصصی برای بهبود وضعیت آموزش‌وپرورش برگزار کرده است.

وی حضور مستمر رئیس‌جمهور در مدارس و پیگیری میدانی وضعیت تجهیزات آموزشی را نشانه جدیت دولت در ارتقای کیفیت دانست و گفت: قرار است الگوی استاندارد کلاس‌های آموزشی پس از نهایی شدن، در همه مدارس کشور اجرا شود.

بازگشت به مدرسه و تمرکز بر فعالیت‌های مدرسه‌محور

بحری‌زاده درباره دو سیاست اصلی وزیر آموزش‌وپرورش، در حوزه تربیت و یادگیری توضیح داد: برنامه‌ها باید از شکل ویترینی خارج و در سطح مدرسه برای همه دانش‌آموزان در دسترس باشند. شعار «هر دانش‌آموز یک نقش؛ هر دانش‌آموز یک تشکل» باید تبدیل به برنامه‌ای عملیاتی در مدارس شود.

تحول در برنامه‌درسی

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی آموزش‌وپرورش با انتقاد از حافظه‌محور بودن نظام آموزشی گفت: کتاب‌های درسی، حجیم و فرصت‌سوز هستند و مجالی برای آموزش مهارت‌های زندگی، مهارت‌های ارتباطی، فعالیت‌های هنری و حتی کار با فناوری‌های نو مانند هوش مصنوعی باقی نمی‌گذارند. تحول واقعی زمانی رخ می‌دهد که برنامه‌درسی متناسب با نیازهای زندگی امروز طراحی شود. کارگروه تخصصی تحول برنامه‌درسی به‌صورت هفتگی جلسات مستمر دارد و تغییرات بنیادین در راه است؛ هرچند تحقق نتایج نهایی زمان‌بر خواهد بود.

عدالت و کیفیت آموزشی؛ دو محور اصلی دولت

بحری‌زاده در بخش کیفیت نیز تجربه‌های یادگیری عمیق و ماندگار مانند حضور دانش‌آموزان در مجلس دانش‌آموزی را نمونه‌ای از «یادگیری مؤثر» دانست و افزود: عدالت آموزشی فقط «برابری» نیست بلکه «تخصیص هوشمندانه منابع» برای رساندن همه دانش‌آموزان به خط پایان است. این تجارب، دانش‌آموزان را به مدیران آینده کشور تبدیل می‌کند.

نقش مجلس دانش‌آموزی در سیاست‌گذاری آموزشی

بحری‌زاده با تأکید بر اینکه مجلس دانش‌آموزی «یک نهاد نمایشی نیست»، گفت: این مجلس کارگاه تربیت مدیران و سیاست‌گذاران آینده است. شما فقط مصرف‌کننده نظام آموزشی نیستید؛ شریک و ناظر آن هستید.

وی از دانش‌آموزان کارگروه تدوین سند خواست سندی «آینده‌نگر، عملیاتی و الهام‌بخش» بنویسند و هشدار داد: رویکرد آرمان‌گرایانه بدون توجه به امکانات کشور فقط روی کاغذ می‌ماند. در صورت تدوین یک سند قوی و قابل اجرا، امکان ارائه مستقیم آن به رئیس‌جمهور فراهم خواهد شد.

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی آموزش‌وپرورش، در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح ضرورت اولویت‌بندی مسائل دانش‌آموزی و نقش مجلس دانش‌آموزی در آینده‌سازی کشور، خطاب به دانش‌آموزان گفت: حل همه مسائل ممکن نیست اما «حل یک یا دو مسئله هم کاری بسیار بزرگ» خواهد بود.

بحری‌زاده با طرح مثالی از صعود به قله سبلان یا دماوند، تفاوت هدف و چشم‌انداز را توضیح داد و گفت: چشم‌انداز همان قله است اما هدف‌ها نقاطی هستند که در مسیر و در بازه‌های یک‌ساعته یا چندساعته باید به آن برسیم.

وی تأکید کرد: مجلس دانش‌آموزی در دوره دو ساله خود نمی‌تواند به قله برسد اما می‌تواند مسیر را به سمت نقطه بعدی هدایت کند تا دوره‌های بعد از نقطه بالاتری مسیر را ادامه دهند. اگر امروز سند هوش مصنوعی نوشته می‌شود، باید طوری باشد که مجلس بعدی بتواند در همان مسیر ادامه دهد و در نهایت به قله برسد.