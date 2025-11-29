مدرسه؛ محل آغاز سواد سیاسی مسئولانه

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین نشست «نبض پیشرفت» با محوریت بستههای تربیت و یادگیری «از ایرانمان دفاع میکنیم» به میزبانی حوزه هنری انقلاب اسلامی، علی لطیفی، معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، با تأکید بر ضرورت شکلگیری سطحی از آگاهی سیاسی در مدرسه، گفت: جنگ ۱۲ روزه علیه کشورمان رخدادی است که نسل نوجوان باید آن را درست بفهمد و آموزشوپرورش نمیتواند نسبت به این نیاز بیتفاوت باشد.
نخستین نشست «نبض پیشرفت» از سلسلهنشستهای «روایت پیشرفت» با محوریت بررسی مجموعهکتاب «از ایرانمان دفاع میکنیم» به همت دبیرخانه جایزه ملی روایت پیشرفت در سالن صفارزاده حوزه هنری انقلاب اسلامی با حضور جمعی از مدیران فرهنگی، اعضای گروه مؤلفان و کارشناسان حوزه آموزش، فرهنگ و ارتباطات برگزار شد.
در این نشست، علی لطیفی، معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، با تشریح ضرورت تألیف مجموعه «از ایرانمان دفاع میکنیم»، مهمترین انگیزه شکلگیری این اثر را جنگ ۱۲ روزه اخیر علیه کشورمان عنوان کرد و گفت: سالها تصور میکردیم ناآرامی و جنگ در کشورهای دیگر منطقه رخ میدهد و دانشآموزان ما درک مستقیم و روشنی از اسرائیل و ماهیت جنگ نداشتند؛ اما پس از جنگ ۱۲ روزه این نیاز آشکار شد که آموزشوپرورش باید فهم حداقلی از این رخداد را به نسل نوجوان منتقل کند.
وی با اشاره به اینکه جنگ اخیر از جنس «جنگ ترکیبی» است و برای دانشآموزان قابل قیاس با تجربه جنگ تحمیلی نیست، افزود: تکتک دانشآموزان باید سطحی از آگاهی تاریخی و سیاسی درباره این جنگ و زمینههای آن داشته باشند و بستههای تربیت و یادگیری «از ایرانمان دفاع میکنیم» دقیقاً برای پاسخ به این نیاز طراحی شده است.
لطیفی این بستهای تربیت و یادگیری را یکی از گستردهترین تولیدات محتوایی آموزشوپرورش در سالهای اخیر خواند و اظهار کرد: این بستهها از یک سو در نهاد رسمی تولید کتابهای درسی تألیف شده و از این جهت به کتابهای درسی نزدیک است، اما به دلیل ماهیت تکمیلی و توضیحیاش در شمار کتابهای مکمل قرار میگیرد؛ به عبارت دیگر، هم کتاب درسی است و هم غیردرسی.
معاون وزیر آموزشوپرورش درباره ترکیب گروه مؤلفان نیز گفت: یکی از مهمترین ملاحظات ما این بود که اعضای گروه تدوین دغدغه ایران داشته باشند. تنها کسانی را پذیرفتیم که مسئله ملی برایشان جدی بود و میتوانستند تجربه جنگ اخیر را در امتداد مسیر پیشرفت انقلاب اسلامی روایت کنند، نه صرفاً بهعنوان یک بحران مقطعی.
وی با اشاره به رویکرد این مجموعه افزود: در این بستهها تلاش شده است جنگ ۱۲ روزه در چارچوب مفهوم «پیشرفت» تبیین شود؛ اینکه انقلاب اسلامی در مسیر پیشرفت خود با انواع مانعتراشیها روبهرو شده و نهایتاً به مواجهه نظامی کشیده شده است. این نگاه به دانشآموزان کمک میکند بفهمند چگونه ایستادگی بر ایدههای بومی و ظرفیتهای ملی در چهار دهه گذشته، عامل اصلی پیشروی و کامیابی بوده است.
عضو شورای عالی آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش مدرسه در آغاز آگاهی سیاسی سالم و مسئولانه گفت: نمیتوان نسل نوجوان را بدون فهم مسائل ملی و منطقهای رها کرد. این بستهها میکوشد سطحی اولیه، اما ضروری از آگاهی سیاسی را در چارچوب مدرسه و در قالبی آموزشی و روایی فراهم کند.
