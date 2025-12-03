به گزارش خبرنگار مهر، جنگ ۱۲ روزه موجب شد تا در برنامه درسی دانش آموزان بیش از گذشته ادبیات مقاومت گنجانده شده و برنامه‌های آموزشی و کتب درسی هم بیشتر رنگ و بوی هویت ملی گرفت. علاوه بر کتاب‌های درسی و برنامه‌های درسی مدرسه‌ای، وزارت آموزش و پرورش اقدام به طراحی و توزیع بسته‌های پرورشی و فرهنگی با عنوان ایرانمون کرد که در مدارس به صورت محدود ارائه شود.

صادق حسین‌زاده ملکی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص بسته‌های ایرانمون و تقویت هویت فرهنگی و هویت ملی در میان دانش آموزان گفت: از یک سو مطالبی در خصوص مقاومت و میهن دوستی در کتب درسی چاپ شده و محتواهایی است که در اختیار مدارس قرار گرفته است و از سوی دیگر مجموعه ایرانمون را داریم که محتواها و محصولاتی را برای کارهای مختلف فرهنگی و پرورشی و حتی سرگرمی در اختیار دانش آموزان قرار می‌دهد.

وی با اشاره اینکه به اینکه بسته ایرانمون عملاً دست مربی پرورشی را برای کارهای تربیتی پر می‌کند؛ گفت: هر فعال دانش آموزی و هر نوجوان دغدغه‌مندی که می‌خواهد در خصوص جنگ ۱۲ روزه و هویت ملی کاری بکند؛ این بسته پرورشی و فرهنگی برایش مفید و جذاب است.

معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: در بسته‌های ایرانمون با توجه به ادبیات متفاوت دانش آموزان مقطع ابتدایی و متوسطه، بیش از ۵۰ فعالیت متنوع برای درون مدرسه طراحی شده که عمدتاً مبتنی بر فعالیت‌های سرگرمی محور است. حدود ۲۰ بسته نمایشگاهی هم داریم که می‌تواند توسط دانش آموزان برای همکلاسی‌هایشان روایت شود و انواع روزنامه دیواری‌ها طراحی شده که به نوعی بازی است.

وی با اشاره به محدودیت منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: ما این بسته‌ها را در یک مدل خاصی عرضه می‌کنیم. به ازای هر منطقه آموزش و پرورش، در مرحله اول صرفاً دو بسته آماده شده است و به صورت وقف و در گردش برای همه مدارس آن منطقه از آن‌ها استفاده می‌شود. قیمت یک بسته ایرانمون، معادل قیمت خرید ۲ میز و نیمکت برای دو دانش آموز است. طبیعی است که آن هزینه‌ای که برای خرید میز و نیمکت داریم نمی‌توانیم برای بسته‌های پرورشی داشته باشیم.

ملکی با تاکید بر اینکه اگر این بسته‌ها افزایش پیدا کند حتماً موقعیت‌های بیشتری برای توسعه فعالیت‌های پرورشی و فرهنگی ایجاد می‌شود؛ گفت: باید کاری کنیم که معلم پرورشی به جای فعالیت‌های بیهوده اداری، زمان خود را به دیدارهای چهره به چهره با دانش‌آموزان اختصاص دهد. باید معلم پرورشی به دانش آموز میدان دهد و نقش‌های دانش‌آموزی را بین دانش آموزان برای فعالیت‌های مدرسه‌ای سازماندهی کند.

وی با تاکید بر اینکه باید همه تشکل‌های دانش‌آموزی فعال شوند گفت: معتقدیم اگر نقش و مسئولیت دانش آموزان به رسمیت شناخته شود و میدان بیشتری به آنان داده شود؛ بسیاری از مشکلات فرهنگی اجتماعی و حتی چالش‌های آینده کشور هم برطرف می‌شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: فعلاً در مرحله اول، بسته‌های ایرانمون را برای عرضه به دانش‌آموزان متوسطه اول گذاشتیم اما برای همه مقاطع تحصیلی در قالب بسته‌های ایرانمون، محتواهایی را در نظر گرفتیم.