نوسازی و بهسازی کشتارگاه ۳ هزار راسی دام دوگنبدان

رضا قشقایی در گفت و گو با خبرنگار مهر میزان کشتار ماهیانه دام سبک و سنگین در کشتارگاه دوگنبدان را ۳ هزار رأس دام سبک و سنگین، اظهار کرد: سیستم این کشتارگاه سنتی است اما نظارت بر نحوه کشتار و کیفیت نگهداری لاشه گوشت در حد کشتارگاه صنعتی انجام می‌شود.

وی افزود: نوسازی زیرساخت‌های کشتارگاه یکی از اولویت‌های مدیریت شهری است و اجرای این طرح با هدف ارتقای سطح بهداشت، افزایش بهره‌وری و بهبود فرآیندهای خدماتی مجموعه صورت می‌گیرد.

شهردار دوگنبدان بیان کرد: در چارچوب این طرح، مجموعه‌ای از اقدامات فنی شامل نصب و راه‌اندازی ریل دام سنگین، خرید و نصب مخزن ۱۰ هزار لیتری پلی‌اتیلن و همچنین استقرار و نصب کانکس نمازخانه به‌منظور بهبود شرایط بهره‌برداری و خدمات رفاهی کارکنان، در دستور کار قرار گرفته که بخش قابل‌توجهی از آن به مرحله اجرا رسیده است.

وی تصریح کرد: برای این عملیات، که با رعایت استانداردهای فنی و تحت نظارت مستمر کارشناسان انجام می‌شود، نقش مؤثری در تضمین سلامت عمومی، بهبود شرایط کاری و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی دارد.

قشقایی اضافه کرد: خدمت‌رسانی مطلوب به شهروندان و ارتقای زیرساخت‌های خدماتی از مهم‌ترین رویکردهای مدیریت شهری است و این طرح در همین راستا اجرا و پیگیری می‌شود