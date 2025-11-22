آغاز بازسازی جایگاه CNG شهرداری دوگنبدان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قشقایی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از آغاز مراحل نهایی بازسازی کامل جایگاه CNG شهرداری پس از ۱۰ سال خبر داد و گفت: این اقدام یکی از پروژه‌های مهم و اولویت‌دار شهرداری در حوزه خدمات‌رسانی سوختی به شهروندان است.

وی با اشاره به اهمیت ویژه استانداردسازی در بخش انرژی و خدمات شهری افزود:پس از یک دهه فرسودگی و عدم بهره‌برداری مناسب، جایگاه CNG شهرداری وارد مرحله بازسازی اساسی شده و طی روزهای آینده فاز اجرایی آن آغاز خواهد شد.

شهردار دوگنبدان هدف از این اقدام را تأمین ایمنی، ارتقای کیفیت خدمات و ایجاد بستری پایدار برای خدمت‌رسانی به مردم عنوان کرد و افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تعویض خطوط فرسوده، تقویت زیرساخت‌های ایمنی، و نصب تجهیزات مطابق آخرین استانداردهای ملی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه این پروژه به صورت مرحله‌بندی و با نظارت دقیق متخصصان اجرا می‌شود، بیان کرد: با تکمیل عملیات بازسازی، ظرفیت خدمات‌دهی جایگاه به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد و زمان انتظار شهروندان کاهش پیدا می‌کند.

به گفته قشقایی عملیات اجرایی این طرح طی هفته‌های آینده آغاز و پس از پایان مراحل فنی، جایگاه به صورت رسمی آماده خدمت‌رسانی مجدد به شهروندان خواهد شد.