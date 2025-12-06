دستگیری کلاهبردار مأمورنما در تهران+ عکس

به گزارش خبرنگار مهر، یک فرد کلاهبردار که با جعل عنوان مأمور پلیس اقدام به فریب شهروندان میکرد، توسط مأموران پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شد.
فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، سرهنگ کارآگاه علی عزیزخانی، با اعلام این خبر از دستگیری متهم خبر داد.
بنابر دستور مقام قضائی، تصویر فرد دستگیرشده بدون پوشش چهره منتشر شد.
در پی شناسایی و دستگیری جوانی که با استفاده از تجهیزات تقلبی خود را مأمور پلیس معرفی میکرد، جزئیات تازهای از شیوه فعالیت او منتشر شد. این فرد که دانشجوی رشته حقوق است، در اعترافات اولیه اعلام کرده به دلیل مشکلات مالی و نداشتن شغل پایدار، اقدام به ارتکاب این جرایم کرده است.
براساس اظهارات متهم، وی با استفاده از حساب کاربری دوستانش در تاکسیهای اینترنتی، بدون داشتن گواهینامه رانندگی، فعالیت میکرد و در همین قالب با برخی از زنان ارتباط گرفته و زمینه اخاذی را فراهم میکرد. متهم همچنین اعتراف کرده بیسیم را به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان و لباس پلیس را از بازار آزاد تهیه کرده است.
مقام انتظامی رسیدگیکننده به پرونده اعلام کرد: این فرد تاکنون به اخاذی از ۱۷ تا ۱۸ نفر اعتراف کرده و بررسی احتمالی وجود سایر شاکیان ادامه دارد.
همچنین سرهنگ علی عزیزخوانی، فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی پایتخت، درباره جزئیات دستگیری راننده تاکسی اینترنتی که با جعل عنوان پلیس از شهروندان اخاذی میکرد، گفت: متهم دستگیرشده راننده یک تاکسی اینترنتی بود که با در اختیار داشتن یک دستگاه بیسیم و استفاده از لباس فرم پلیس، خود را مأمور نیروی انتظامی معرفی میکرد. اغلب سوژههای او زنان جوان بودند و با توجه به مشکلات روحی و روانی یا مسائل شخصی آنان، وانمود میکرد که میتواند مشکلاتشان را حل کند و از همین طریق زمینه سوءاستفاده را فراهم میکرد.
وی افزود: این فرد تاکنون از چند نفر اخاذی کرده و تاکنون ۷ نفر از مالباختگان برای طرح شکایت به پلیس مراجعه کردهاند. البته به نظر میرسد تعداد شکات بیشتر باشد اما برخی از آنان بنا به دلایل شخصی هنوز مراجعه نکردهاند.
فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی در پاسخ به اینکه چگونه پلیس وارد این پرونده شد، اظهار کرد: پس از وصول پروندهها و ارجاع آنها به پلیس آگاهی، همکاران من با هماهنگی مقامات محترم قضائی بهصورت جدی وارد عمل شدند. پس از انجام اقدامات تخصصی پلیسی، متهم در مدت کوتاهی شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ عزیزخوانی درباره میزان اموال بهدستآمده از این متهم گفت: بر اساس بررسیها، این فرد حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان از قربانیان اخاذی کرده است و تحقیقات برای کشف سایر جرایم احتمالی ادامه دارد.
وی با هشدار به واحدهای صنفی فروشنده تجهیزات بیسیم و اقلام مشابه اظهار داشت: تأکید میکنم اصناف حتماً در هنگام فروش این تجهیزات، کارت شناسایی معتبر یا معرفینامه رسمی از خریدار دریافت کنند. واگذاری این اقلام بدون بررسی لازم میتواند زمینهساز جرایم بعدی شود و در نهایت موجب اخاذی، کلاهبرداری و کسب مال نامشروع خواهد شد.
فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی در پاسخ به این سوال که آیا مواردی از آزار و اذیت نیز مطرح شده است، گفت: تا این لحظه، شکات صرفاً از اخاذی طرح موضوع کردهاند و هیچگونه ادعای دیگری مطرح نشده است. البته پلیس تمامی ابعاد پرونده را بررسی میکند.
سرهنگ عزیزخوانی با اعلام اینکه تصویر متهم با هماهنگی مرجع قضائی منتشر خواهد شد، خاطرنشان کرد: از شهروندانی که این فرد را شناسایی میکنند یا مورد سوءاستفاده او قرار گرفتهاند میخواهیم برای پیگیری شکایت و طرح ادله به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کنند.
نظر شما