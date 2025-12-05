کشف جسد جوان ۳۲ ساله پس از انفجار در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی نجفی صالح در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کزد: در پی دریافت گزارش وقوع انفجار در یک منزل مسکونی در محله خضر، موضوع بلافاصله در دستور کار مأموران کلانتری ۱۴ شهرستان همدان قرار گرفت.

وی افزود: با حضور مأموران در محل، مشخص شد ساختمان بر اثر انفجار به شدت تخریب شده و جسد یک مرد ۳۲ ساله با هویتی مشخص در داخل آوار کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان با بیان اینکه بررسی‌های اولیه کارشناسی نشان‌دهنده وقوع جنایت است، تصریح کرد: در کالبدشکافی اولیه مشخص شد این فرد بر اثر ضربات متعدد چاقو یا یک شیء تیز به قتل رسیده و زمان وقوع قتل نیز شب گذشته بوده است.

سرهنگ نجفی صالح در ادامه به موضوع انفجار اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها حاکی از آن است که انفجار منزل در روز جاری، بر اثر نشت گاز رخ داده که احتمال عمدی بودن آن نیز وجود دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تحقیقات تخصصی پلیس برای شناسایی و دستگیری عامل یا عوامل این حادثه از تمامی زوایا ادامه دارد.