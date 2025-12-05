  1. استانها
  2. همدان
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۰

کشف جسد جوان ۳۲ ساله پس از انفجار در همدان

کشف جسد جوان ۳۲ ساله پس از انفجار در همدان

فرمانده انتظامی شهرستان همدان از کشف جسد یک جوان ۳۲ ساله در پی انفجار یک ساختمان مسکونی در محله "خضر" این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی نجفی صالح در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کزد: در پی دریافت گزارش وقوع انفجار در یک منزل مسکونی در محله خضر، موضوع بلافاصله در دستور کار مأموران کلانتری ۱۴ شهرستان همدان قرار گرفت.

وی افزود: با حضور مأموران در محل، مشخص شد ساختمان بر اثر انفجار به شدت تخریب شده و جسد یک مرد ۳۲ ساله با هویتی مشخص در داخل آوار کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان با بیان اینکه بررسی‌های اولیه کارشناسی نشان‌دهنده وقوع جنایت است، تصریح کرد: در کالبدشکافی اولیه مشخص شد این فرد بر اثر ضربات متعدد چاقو یا یک شیء تیز به قتل رسیده و زمان وقوع قتل نیز شب گذشته بوده است.

سرهنگ نجفی صالح در ادامه به موضوع انفجار اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها حاکی از آن است که انفجار منزل در روز جاری، بر اثر نشت گاز رخ داده که احتمال عمدی بودن آن نیز وجود دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تحقیقات تخصصی پلیس برای شناسایی و دستگیری عامل یا عوامل این حادثه از تمامی زوایا ادامه دارد.

کد خبر 6678863

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها