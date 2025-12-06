طاهری: جایگاه زن در اسلام بسیار فراتر از نگاه ابزاری غرب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحی‌الدین طاهری صبح شنبه در جلسه جامعه روحانیت شیراز با اشاره به تغییر فضای مذهبی شیراز نسبت به سال‌های گذشته گفت: اهتمام متولیان فرهنگی شهر برای تغییر ظاهر مذهبی شیراز قابل تقدیر است و برگزاری باشکوه ایام شهادت حضرت زهرا (س) نشان‌دهنده تحولی مثبت در فضای دینی جامعه است.

وی با استناد به فرمایش امام صادق (ع) که فرمودند «شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون بفرحنا و یحزنون بحزننا»، افزود: بنی‌امیه شادی را برای اهل بیت (ع) محدود کردند، اما امروز وظیفه ماست که ولادت حضرت زهرا (س) را نیز همانند شهادت ایشان برای مردم تبیین کنیم. حضرت زهرا (س) با ولایت‌مداری خود به جهان درس بندگی و ایستادگی دادند و باید این حقیقت در جامعه معرفی شود.

تولیت حرم مطهر سیدعلاالدین حسین (ع) با اشاره به جایگاه والای زن در منطق اسلام تأکید کرد: حضرت زهرا (س) در کوتاه‌ترین عمر خود، چه در منزل پدر و چه در خانه امیرالمؤمنین (ع)، به زن در جامعه ارزش بخشیدند و امروز باید این جایگاه در برابر الگوهای غربی به درستی تبیین شود.

او با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب درباره حفظ حرمت زن گفت: متأسفانه برخی رسانه‌ها از زن برای درآمدزایی و جذاب‌سازی کالا استفاده ابزاری می‌کنند؛ در حالی که مقام زن در اسلام بسیار فراتر از چنین نگاه‌هایی است.

حجت‌الاسلام طاهری همچنین شرایط اقتصادی را به‌عنوان تهدیدی برای جایگاه زن در خانواده دانست و افزود: افزایش‌های پی‌درپی قیمت کالاهای اساسی فشار زیادی بر خانواده‌ها وارد کرده و نقش زن را در سایه مسائل اقتصادی قرار داده است.

وی بخش دیگری از سخنان خود را به نقش طلاب و وظایف آنان در فعالیت‌های جهادی اختصاص داد و گفت: طلاب باید در عرصه‌های جهادی پیشگام باشند. همان‌طور که شهید آیت‌الله دستغیب با تلاش مردمی مسجد جامع عتیق را از ویرانی نجات داد، امروز نیز روحانیت باید در کنار مردم در میدان حاضر باشد.

دبیر جامعه روحانیت شیراز افزود: کارهای جهادی باید به‌صورت منظم و هفتگی در شهر و روستا دنبال شود و روحانیت همچون گذشته جلودار سختی‌ها و میدان‌دار خدمت باشد.

وی همچنین با اشاره به شخصیت حضرت ام‌البنین (س) گفت: ایشان حقیقت ولایت‌مداری را با تربیت فرزندانی چون حضرت عباس (ع) اثبات کردند. در واقعه کربلا اولین سوال ایشان از سرنوشت امام حسین (ع) بود نه از شهادت فرزندانش، و این باید برای مردم تبیین شود.

حجت‌الاسلام طاهری در بخش دیگری از سخنان خود به مناظره اخیر درباره موضوع ولایت اشاره کرد و آن را تلاشی برای تضعیف حقیقت غدیر دانست و گفت: ۳۶۰ عالم اهل سنت موضوع غدیر را تأیید کرده‌اند؛ اگر برخی افراد نهج‌البلاغه را مطالعه می‌کردند، پاسخ خود را می‌یافتند. باید در جلسات فرهنگی، مساجد و مراکز نظامی به‌صورت مؤثر به شبهات پاسخ داده شود.

وی در پایان نسبت به دریافت اجرت برای اقامه نماز نیز توضیح داد و تصریح کرد: دریافت وجه برای نماز اشکال دارد. مبالغ پرداختی در ادارات و حرم‌ها برای خدمات دیگر است نه خود نماز و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.