غلباش: مساجد محور خدمات جهادی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین غلباش صبح شنبه مراسم گروه جهادی کریم اهل بیت (ع) شیراز ضمن تبریک میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام زن و روز مادر، با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، یاد و خاطره مادران شهدا را گرامی داشت و گفت: مادران، نقش محوری در شکلگیری شخصیت فرزندان جهادی و انقلابی دارند.
وی با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س) افزود: خداوند متعال در حدیث شریف کسا، حضرت زهرا (س) را محور معرفی اهل بیت (ع) و مظهر خیر، برکت و رحمت الهی قرار داده است و فقدان این بانوی بزرگوار، خلأ عظیمی در عالم هستی ایجاد کرد.
فرمانده سپاه احمد بن موسی (ع) شیراز در ادامه به تبیین مفهوم «کار جهادی» پرداخت و گفت: کار جهادی، فعالیتی است که در زمان و مکان خاص، بدون هیچ چشمداشتی و صرفاً برای رضای خدا انجام میشود و ارزش آن بهمراتب فراتر از کارهایی است که صرفاً در ازای دریافت حقوق انجام میگیرد.
وی با اشاره به جلوههای عینی این روحیه در بحرانهای مختلف تصریح کرد: در حوادثی نظیر سیل، زلزله و بهویژه دوران شیوع کرونا، شاهد حضور افرادی بودیم که بدون توجه به مسئولیت سازمانی خود، با روحیه جهادی در سختترین شرایط، حتی در غسل و تدفین جانباختگان، به یاری مردم شتافتند.
غلباش با تأکید بر نقش محوری مساجد در سازماندهی خدمات جهادی اظهار کرد: همانگونه که در دوران دفاع مقدس، مساجد پشتیبان اصلی جبههها بودند، امروز نیز فعالیتهای جهادی از مسجد آغاز میشود و به جامعه گسترش مییابد.
فرمانده سپاه احمد بن موسی (ع) شیراز در پایان خاطرنشان کرد: کار جهادی باید همراه با تقویت معنویت باشد؛ حضور در مساجد و صفوف نماز جماعت، مکمل خدمات جهادی است و نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای سلامت معنوی جامعه دارد.
نظر شما