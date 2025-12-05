به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های اول نماز جمعه شیراز با توصیه مؤمنان به تقوا و توجه به حسابرسی الهی در قیامت، گفت: اگر باور داشته باشیم روزی میزان قسط و عدالت نصب می‌شود، در رفتار خود دقت می‌کنیم تا در پیشگاه خداوند سرافکنده نباشیم.

وی با اشاره به توصیف امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام از ویژگی‌های اهل تقوا ادامه داد: رفتار انسان با تقوا سرشار از تواضع است؛ از راه‌رفتن او نیز فروتنی نمایان است.

امام جمعه شیراز به آیات قرآن کریم درباره شیوه حرکت بندگان خدا اشاره کرد و افزود: در سوره لقمان، اسرا و فرقان سه اصل اساسی مطرح شده: میانه‌روی در راه‌رفتن، پرهیز از تکبر در رفتار و نمایش بندگی خدا در حرکت‌های روزانه.

راه‌رفتن متواضعانه نشانه بندگی و تقوای حقیقی است

آیت الله دژکام گفت: برخی با راه‌رفتن متکبرانه، گویی می‌خواهند زمین را بشکافند یا از کوه‌ها بالاتر روند؛ درحالی‌که رفتار انسان باید آرام و خاشعانه باشد تا بندگی از ظاهر زندگی نمایان شود.

وی با تأکید بر اینکه تواضع تنها یک رفتار نیست، بلکه باور بندگی است، ادامه داد: هرگاه عظمت خدا و کوچکی خود را درک کنیم، تکبر از دل رخت برمی‌بندد.

نماینده ولی فقیه در فارس در ادامه سه بُعد تواضع از نگاه علمای اخلاق را برشمرد و افزود: تواضع در برابر امر خدا، تواضع در برابر مؤمنان و تواضع در برابر حق از این قسم است.

آیت الله دژکام تاکید کرد: در مسیر انقلاب اسلامی نیز باید به‌هنگام دستور ولیّ امر الهی، اطاعت مقدم بر اقناع باشد؛ همان‌گونه که سرباز در میدان نبرد منتظر توضیح فرمانده نمی‌ماند.

امام‌جمعه شیراز در پایان ابراز امیدواری کرد با عمل به این معارف، جامعه اسلامی به مراتب بالاتر تقوا دست یابد.

حضرت زهرا (س) روشنایی‌بخش آسمان و زمین

آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های دوم نماز جمعه شیراز، سالروز میلاد حضرت زهرا (س) را روشنایی‌بخش آسمان و زمین دانست و با تبریک این مناسبت به مردم گفت: به برکت وجود حضرت زهرا (س)، روز زن در جمهوری اسلامی معنا و جایگاهی افتخارآمیز یافته و زنان مؤمن ما باید به این انتساب افتخار کنند.

وی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با بانوان، بر ضرورت دقت در نحوه بازتاب رسانه‌ای این سخنان تأکید کرد و افزود: در اجرای رهنمودهای ایشان نباید دچار افراط و تفریط شد؛ بلکه باید همان حد اعتدال و لطافت بیان مقام معظم رهبری را الگو قرار دهیم.

شهید دستغیب الگوی بی‌بدیل اخلاق و فقاهت

امام جمعه شیراز همچنین با گرامیداشت سالگرد شهادت آیت‌الله سیدعبدالحسین دستغیب، این شهید بزرگوار را الگوی بی‌بدیل اخلاق و فقاهت» توصیف کرد و از برنامه‌های علمی و فرهنگی پیش‌بینی‌شده برای بزرگداشت شخصیت ایشان در شیراز خبر داد.

تأکید بر نقش کلیدی دانشجویان

نماینده ولی فقیه در فارس در بخش پایانی خطبه‌های نماز جمعه شیراز با اشاره روز دانشجو، به تبیین نقش جریان دانشجویی در تداوم مسیر انقلاب پرداخت و گفت: حرکت دانشجویی و جریان حوزوی دو بال انقلاب اسلامی‌اند؛ هدایت جامعه بدون پویایی این دو امکان‌پذیر نیست.

وی در ادامه با اشاره به سه محور اصلی فعالیت دانشجویان، ادامه داد: استکبارستیزی در روز دانشجو یادآور رشادت‌هایی است که در مقابله با دخالت‌های آمریکا انجام شد و امروز در این نبرد، قوی‌تر از گذشته هستیم.

آیت الله دژکام افزود: در حوزه عدالت ضعف داریم و دانشگاه باید با پژوهش و تولید نظریه، پایه‌های عدالت اسلامی را استحکام ببخشد تا مطالبه‌گری بر مبنای درست شکل گیرد.

امام جمعه شیراز نظریه‌پردازی برای پیشرفت را یک رکن دانست و گفت: اگر در پیشرفت متوقف شویم، دشمن جسورتر خواهد شد؛ دانشگاه‌های نسل چهارم و پنجم موظف‌اند گره‌های جامعه را بگشایند.

آیت‌الله دژکام در پایان ابراز امیدواری کرد نسل جوان دانشگاهی با فهم دقیق عدالت و پیشرفت، در آینده مسئولیت‌ها را به‌درستی اجرا کرده و موتور گام دوم انقلاب را پرقدرت‌تر به حرکت درآورد.