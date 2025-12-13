طاهری: حمایت از تولید حلال، صیانت از سلامت جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید محیالدین طاهری، صبح شنبه در جریان بازدید از یک مجتمع بستهبندی گوشت و مرغ در شهرک صنعتی شیراز، با اشاره به اهمیت تولید غذای حلال گفت: گوشت حلال فقط یک برچسب نیست، بلکه یک باور و مسئولیت اجتماعی است و خوشبختانه در بازدید از این مجموعه مشاهده شد که فعالیتها با دقت کامل شرعی و بهداشتی انجام میشود.
وی با بیان اینکه نقش روحانیت محدود به منبر و محراب نیست، افزود: اگر امروز در میدان تولید حلال حضور نداشته باشیم، فردا باید پاسخگوی نسلهایی باشیم که نمیدانند چه میخورند. صیانت از سلامت جامعه، بخشی جداییناپذیر از رسالت دینی و اجتماعی ماست.
دبیر جامعه روحانیت شیراز با هشدار نسبت به پیامدهای بیتوجهی به تولید حلال تصریح کرد: تولید حلال یعنی غیرت دینی، وجدان بیدار و احترام به سفره مردم. عبور از این خط قرمز، به معنای خدشهدار شدن ادعای دینداری و مسئولیتپذیری در جامعه است.
حجتالاسلام طاهری با مطالبه حمایت جدیتر مسئولان اجرایی از چنین مجموعههایی گفت: توسعه واحدهای متعهد به تولید غذای حلال نیازمند همراهی عملی دستگاههای اجرایی و نظارتی است و این حمایتها باید از شعار فراتر رود.
وی همچنین با اشاره به نقش نظام بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی اظهار کرد: بانکها نباید صرفاً ناظر و تماشاگر باشند، بلکه باید با رویکردی مسئولانه، زمینه رشد و شکوفایی شرکتهای متعهد به تولید غذای حلال را فراهم کنند. هر مانع در مسیر پرداخت تسهیلات به این مجموعهها، در واقع مانعی در مسیر سلامت جامعه و اقتصاد کشور است.
دبیر جامعه روحانیت شیراز افزود: انتظار میرود بانکها با فاصله گرفتن از نگاه صرفاً سودمحور و با تسهیل فرآیندهای مالی، به بازوی توانمند تولیدکنندگان تبدیل شوند. گرفتار شدن مجموعههای متعهد در پیچوخم بروکراسی بانکی، زنگ خطری برای آینده تولید ملی است.
حجتالاسلام طاهری در پایان تأکید کرد: حمایت از تولیدکنندگان متعهد، وظیفهای همگانی است؛ از مسئولان اجرایی و نظام بانکی گرفته تا نهادهای نظارتی. بیتوجهی امروز، به معنای پاسخگویی فردا در برابر سفرههایی است که از برکت و سلامت تهی شدهاند.
