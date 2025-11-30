به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان فارس، در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین قائمی، مشاور استاندار فارس در امور روحانیت، ضمن اشاره به نقش راهبردی روحانیت در هدایت فرهنگی و اجتماعی جامعه، بر لزوم توانمندسازی و ارتقای سطح علمی و مهارتی مبلغان و همچنین ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی آنان تأکید کرد.
در ادامه، حجتالاسلام والمسلمین قائمی، مشاور استاندار فارس در امور روحانیت، با قدردانی از اقدامات سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس، خواستار تعامل گستردهتر میان استانداری و نهادهای دینی برای گسترش همکاریهای فرهنگی، ترویج ارزشهای اسلامی و پشتیبانی مؤثر از مبلغان شد.
لازم به ذکر است؛ در این دیدار که با هدف بررسی زمینههای همکاری و همافزایی میان نهادهای فرهنگی برگزار شد، دو طرف بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای مشترک در راستای تقویت جایگاه روحانیت و حمایت از جریان تبلیغ دینی تأکید کردند.
