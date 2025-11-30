  1. استانها
  2. فارس
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶

حجت‌الاسلام ولدان: توانمندسازی مبلغان در فارس مدنظر باشد

شیراز- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس بر ضرورت ارتقای علمی و مهارتی مبلغان دینی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک نهادهای فرهنگی برای گسترش فعالیت‌های تبلیغی و تقویت جایگاه روحانیت تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان فارس، در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین قائمی، مشاور استاندار فارس در امور روحانیت، ضمن اشاره به نقش راهبردی روحانیت در هدایت فرهنگی و اجتماعی جامعه، بر لزوم توانمندسازی و ارتقای سطح علمی و مهارتی مبلغان و همچنین ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی آنان تأکید کرد.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین قائمی، مشاور استاندار فارس در امور روحانیت، با قدردانی از اقدامات سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس، خواستار تعامل گسترده‌تر میان استانداری و نهادهای دینی برای گسترش همکاری‌های فرهنگی، ترویج ارزش‌های اسلامی و پشتیبانی مؤثر از مبلغان شد.

لازم به ذکر است؛ در این دیدار که با هدف بررسی زمینه‌های همکاری و هم‌افزایی میان نهادهای فرهنگی برگزار شد، دو طرف بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مشترک در راستای تقویت جایگاه روحانیت و حمایت از جریان تبلیغ دینی تأکید کردند.

