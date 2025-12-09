سلامی: جایگاه حضرت زهرا نشانه نقش کانونی زن در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر با حضور ریحانه سلامی رئیس ستاد مرکزی صبح امروز در دفتر هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد.

ریحانه سلامی، رئیس ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر، در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، بر جایگاه بی‌بدیل ایشان در منظومه فکری اسلام تأکید کرد.

سلامی با تبریک این میلاد خجسته به همه بانوان و مادران ایران، به‌ویژه بانوان حاضر در این نشست، گفت: حضرت زهرا (س) بانویی جوان با عمری کوتاه اما پربرکت بود که زندگی و سیره ایشان سرشار از نور، خیر و الگوهای ماندگار برای زنان جهان است.

وی با اشاره به منزلت ویژه حضرت زهرا (س) نزد خداوند افزود: در روایات آمده است که خشنودی حضرت زهرا (س) موجب خشنودی خداوند و خشم ایشان موجب خشم پروردگار است؛ جایگاهی که در مورد هیچ شخصیت دیگری به این شکل بیان نشده است.

رئیس ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن، نقش‌های مختلف و اثرگذار حضرت زهرا (س) را یادآور شد و گفت: «ایشان مادری بودند که امام حسن (ع)، امام حسین (ع) و حضرت زینب (س) را تربیت کردند و از نسل ایشان یازده امام به‌وجود آمد. همچنین دختری بودند که به مقام ام‌ابیها برای پیامبر اسلام رسیدند و همسری وفادار و همراه برای امیرالمؤمنین (ع) بودند.

سلامی با اشاره به حدیثی از حضرت ولی‌عصر (عج) که حضرت زهرا (س) را الگوی خود معرفی می‌کند، افزود: «این بیان نشان‌دهنده اوج منزلت و جایگاهی است که یک زن در اندیشه اسلامی می‌تواند به آن دست یابد.

وی همچنین به تبیین نگاه رهبر معظم انقلاب درباره «الگوی سوم زن» پرداخت و گفت: بر اساس این نگاه، زن نه همان الگوی غربی و ابزاری است و نه الگوی شرقی و منزوی. در الگوی سوم، زن هویتی مستقل، فعال و اثرگذار دارد؛ همان‌گونه که حضرت زهرا (س) کانون خلقت و نمونه کامل زن مسلمان معرفی شده‌اند.

رئیس ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر در پایان بر ضرورت بازخوانی سیره حضرت زهرا (س) به‌عنوان الگوی جامع زن مسلمان تأکید کرد.

بانوی ایرانی؛ مظهر نجابت، الگوی مقاومت

سلامی در ادامه نشست خبری با اشاره به فعالیت‌های ستاد مرکزی گرامی‌داشت مقام زن و روز مادر، از هماهنگی‌های گسترده صورت‌گرفته میان این ستاد و نهادهای مختلف کشور خبر داد.

وی با بیان اینکه جلسات متعددی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور، نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شده است، افزود: در این مدت نشست‌های مختلفی با دفتر مقام معظم رهبری، دفتر ریاست‌جمهوری، معاونت امور زنان و خانواده، وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها و نهادها داشتیم و کمیته‌های متنوعی تشکیل شد.

سلامی با اشاره به تشکیل کمیته‌های بین‌الملل، زنان در حوزه علمی، بهره‌گیری از تجربیات بانوان پیشکسوت و فرهیخته، کمیته رسانه و کمیته اقتصاد گفت: تمام این کمیته‌ها با هدف برنامه‌ریزی برای برگزاری پرنشاط و پرتوان هفته گرامی‌داشت زن و مادر فعال شده‌اند.

وی با اشاره به شرایط ویژه امسال اظهار کرد: در حالی مراسم امسال را برگزار می‌کنیم که ایران اسلامی معطر از رشادت فرزندان خود است. به‌ویژه یاد می‌کنیم از ۱۲۶ بانوی شهید و ۴۷ کودک شهیدی که در جنگ ۱۲ روزه اخیر به شهادت رسیدند و مایه افتخار ملت ایران شدند.

سلامی همچنین از «حماسه ایران همدل» یاد کرد و گفت: این حماسه، با مشارکت زنان شریف ایران برای یاری‌رساندن به زنان و کودکان مظلوم فلسطینی رقم خورد و سیمای درخشان زن ایرانی را بیش از پیش به جهانیان نشان داد.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت مقام زن و روز مادر با اعلام شعار امسال، افزود: شعار امسال بانوی ایرانی؛ مظهر نجابت، الگوی مقاومت است. این شعار برآمده از روایت اصیل زن مسلمان ایرانی در اندیشه انقلاب اسلامی است. نجابت، نماد کرامت، وقار، شرافت و هویت مستقل زن ایرانی است.

وی با تاکید بر نقش چندلایه زنان در جامعه گفت: زن ایرانی تنها حافظ ارزش‌ها نیست، بلکه در خط مقدم مقاومت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تمدنی حضور دارد. مقاومت زنان، تنها به عرصه نظامی محدود نمی‌شود بلکه شامل مقابله با تهاجم فرهنگی، سبک زندگی مصرفی، جنگ رسانه‌ای و نبردهای ترکیبی و شناختی است.

سلامی با اشاره به نقش زنان در مقاومت ۱۲ روزه اخیر، آن را نمونه‌ای روشن از افزایش تاب‌آوری ملی توسط زنان دانست و اضافه کرد: امسال ستاد تصمیم گرفت بر اساس بیانات مقام معظم رهبری، شیوه‌نامه‌ای جدید برای فعالیت‌ها تدوین کند.

وی هدف اصلی امسال را «روایت زن ایرانی و گفتمان‌سازی درباره زن ایرانی» عنوان کرد و گفت: این موضوع باید به‌عنوان یک راهبرد ملی برای پیشرفت و تمدن‌سازی کشور دنبال شود.

ریحانه سلامی در ادامه این نشست خبری، به تبیین بخش بین‌المللی برنامه‌ها پرداخت و گفت: اعتراضات و تظاهرات اساتید و دانشجویان غربی در حمایت از زنان و کودکان مظلوم فلسطینی، محصول همین رویکرد بین‌المللی و نیز تأثیر نامه‌های مقام معظم رهبری به جوانان غرب است. این جریان جهانی نشان می‌دهد باید این مسیر را با قدرت ادامه دهیم.

وی با اشاره به برنامه‌های گسترده و متنوع این هفته افزود: در سراسر کشور بیش از ۳۰ هزار برنامه تدارک دیده شده است. وی برخی از مهم‌ترین این برنامه‌ها را تشریح کرد:

اجتماعات و برنامه‌های ملی

سلامی از برگزاری اجتماع باشکوه بانوان در روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه در حرم امام خمینی (ره) به‌عنوان برنامه محوری امسال خبر داد و گفت: برای نخستین بار جشن میلاد حضرت زهرا (س) هم‌زمان با سالروز ولادت امام خمینی (ره) در مرقد بنیانگذار انقلاب اسلامی برپا می‌شود.

وی همچنین به برگزاری برنامه ویژه در سالن اجلاس سران با حضور معاونت امور زنان و خانواده به شرح ذیل اشاره کرد.

برنامه‌های فرهنگی و مذهبی

حضور بانوان در جایگاه سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه در استان‌ها و شهرستان‌ها

برگزاری جشن‌های مردمی میلاد حضرت زهرا (س) در ۶۰ هزار مسجد کشور

پویش ملی «تسبیح» با محوریت کتاب

برگزاری نشست‌های آزاداندیشی دختران نوجوان

اجرای همایش بین‌المللی سادات با حضور سخنرانان شیعه و اهل‌سنت و تجلیل از سه بانوی سادات

جشن‌های میلاد در بیش از ۲۰۰ شهر

تکریم مادران، همسران و دختران شهدا

برگزاری نشست مشترک «زنان ادیان الهی»

اجتماعات زنان در قزوین، البرز و سایر استان‌ها

برنامه‌های علمی و آموزشی ‌

برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی و نشست‌های دانشجویی در بیش از ۳۰۰ دانشگاه

کارگاه‌های روان‌شناسی خانواده

وبینار جهانی «سنت نبوی، سیرت فاطمی»

کارگاه‌های سواد رسانه‌ای و فرزندپروری

گرنت پژوهشی ویژه بانوان پژوهشگر

نمایشگاه «علم زنان آینده ایران»

ارزیابی دستگاه‌ها برای انتخاب دستگاه برتر در حوزه توجه به بانوان

فعالیت‌های رسانه‌ای و هنری ‌

تولید محتوای تبیینی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی

عملیات رسانه‌ای «ایران بانو، ایران‌آفرین»

تولید برنامه‌های تلویزیونی درباره جایگاه زن

ساخت پادکست و اینفوگرافیک «صدایی از جنس زن»

تولید اقلام تبلیغاتی شهری

جشنواره فیلم و عکس «نگاه زنانه»

انتشار ویژه‌نامه «سها» درباره نقش زنان در پیشرفت ایران

فعالیت‌های اجتماعی و میدانی ‌

نمایشگاه دستاوردهای زنان کارآفرین در مناطق پرتردد

جشن بزرگ «زن؛ جریان زندگی» در برج میلاد

تجلیل از بانوان نخبه در دانشگاه امیرکبیر

رویداد «سلام به آینده» ویژه خانواده شهدای علمی

جشنواره ورزشی بانوان کارمند

پویش «مادر، میراث‌دار مهربانی»

طرح «یک روز در خدمت بانوی کارآفرین»

توسعه کتاب‌های عمومی با محوریت آثار بانوان