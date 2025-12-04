  1. جامعه
  2. جوان و خانواده
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴

تعیین سقف مهریه؛ راهکار یا چالش/ ۴۱

مهریه قربانی شتاب‌زدگی قانون‌گذاری؛ ضربه تازه به سرمایه اجتماعی زنان

تصویب شتاب‌زده لایحه مهریه و کاهش سقف ضمانت کیفری به ۱۴ سکه، موجی از نگرانی میان زنان و فعالان خانواده ایجاد کرده است؛ تصمیمی که بسیاری آن را تهدیدی برای امنیت اجتماعی و حقوق زنان می‌دانند.

یادداشت مهمان - سارا طالبی، مدیر مرکز راهبری و هم‌آهنگی امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی؛ شرایط اجتماعی امروز، در عرصه زنان، پیچیدگی و ظرافت‌های خود را دارد و متأسفانه مجلس، در چندسال اخیر، در تصویب چند قانون، تجربه موفقی را نداشته است. لایحه پر صدای حجاب، لایحه منع خشونت یا حفظ کرامت و اخیراً لایحه مهریه همه به نحوی چالشی و دارای عاقبتی ناموفق قلمداد می‌شوند.

زنان به عنوان محور آرامش اجتماع و خانواده، ملزم به مسیولیت‌های متنوعی هستند که برای حفظ سلامت جامعه، به صورت معادل رعایت حقوق آنها، با ملاحظه هویت زنان و نیاز به حمایت بیشتر، ضروری است.

قطعاً حمایت از مردان هم در جامعه برای پایبندی به خانواده و توان انجام مسیولیت‌های اقتصادی ضروری است اما نهایتاً سیر در مسیری منطقی و با معیارهای اسلامی و عقلانی، توجه چندجانبه و مرور ابعاد چندگانه و توجه به نظر کارشناسان حقوقی و اجتماعی را می‌طلبد.

اخیراً لایحه مهریه در شرایط جنگ به گونه‌ای شتابزده توسط کمیسیون حقوقی مجلس مطرح گردید و مدتی متوقف شد، اما مجدداً به نحوی پر شتاب به مجلس برگشت و امروز خبر تصویب این لایحه رسید. بند چالشی، کاهش سقف مجازات کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه بود.

علت اصلی مسأله، زندانی بودن تعدادی از محکومان عدم پرداخت مهریه مطرح می‌شد.

اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد، با شتابزدگی در تصویب قوانین حوزه زن و خانواده، خصوصاً مهریه، ما به نحوی با کاهش سرمایه اجتماعی زنان مواجهیم. کما اینکه بررسی فرایند انعکاس این خبر این روزها، از ناامیدی برخی زنان درگیر طلاق و نگرانی فعالان عرصه خانواده حاکیست.

یکی از سوالات مهمی که مطرح می‌شود، دلیل تعمیم حدود دوهزار نفر زندانی مهریه به کل ماجرا و غفلت از سایر مطالب است.

احتمال افزایش طلاق توسط مردان، آن هم در فضای نابسامانی‌های فرهنگی و اقتصادی امروز یکی از چالش‌های جدی این مصوبه است. این اتفاق می‌تواند با القای حس ناامنی، تمایل به ازدواج در زنان را کاهش داده و در صورت طلاق آسیب‌های اجتماعی قشر آسیب پذیر زن را خصوصاً در فشار هزینه‌های زندگی بعد طلاق، دوچندان کند.

یکی از سوالات مهم بعد از دو سال تعطیلی قانون‌حجاب و توقف لایحه کرامت زنان، نیز قابل توجه است.

بین مردم اکنون این سوال مطرح است که به چه دلیل، عامل از هم پاشیدگی خانواده، ناگهان مهریه قلمداد شد و مثلاً برای پیگیری قانون حجاب که می‌تواند آغازی بر طلاق باشد چه عزم راسخی در مجلس درگیر بود؟

کدام تحقیق علمی، مهریه را علت طلاق دانسته است و چگونه به تأثیر جدی تر و اولویت تصویب قوانین اقتصادی و فرهنگی کشور برای ممانعت از مجازات کیفری مهریه و نیز طلاق توجه نشده است؟

این مدل پرداخت به قوانین عرصه زنان، بدون توجه همه جانبه به عوامل سلامت خانواده خودش منجر به آسیب‌های شدیدتر اجتماعی است.

فرایند انتخاب میزان مهریه، طبق شرع، مشخص است و توسل به زور قانون به جای اقدام فرهنگی در تحقق آن، دورتر شدن از مطالبات رهبری در فضای زن و خانواده است.

یکی از نکات مهم قابل توجه، عدم تدبیر شبهات حقوقی زنان پس از فتنه‌های رسانه‌ای دشمنان در سال‌های اخیر است. مرور برخی بیانات رهبری در این زمینه راهگشاست: آخرین مطلبی که عرض می‌کنم، این است که با همه‌ی حرف‌هایی که زدیم، با همه‌ی تعریف‌هایی که کردیم که واقعیّت هم دارد، انصاف این است که در جامعه‌ی ما در درون بعضی از خانواده‌ها به زن‌ها ظلم می‌شود؛ مرد با تکیه‌ی بر توان جسمی خودش، چون صدایش کلفت‌تر است، قدّش بلندتر است، بازوهایش کلفت‌تر است، زور می‌گوید به زن؛ ظلم می‌شود به زن‌ها؛ خب راهش چیست؟ چه کار کنیم؟ خانواده را هم می‌خواهیم حفظ کنیم دیگر؛ راهش این است که قوانینِ مربوط به داخل خانواده آن‌چنان محکم و قوی باشد که هیچ مردی قادر به ظلم کردن به زنان نباشد؛ بایستی قوانین، اینجا به کمک طرف مظلوم بیایند. البتّه موارد اندکی هم وجود دارد که عکس قضیّه [است]، یعنی خانم ظلم می‌کند؛ یک موارد این جوری هم داریم؛ البتّه کم است و بیشتر موارد آن است که قبلاً گفتم. امیدواریم که ان‌شاءالله همه‌ی این موارد اصلاح بشود. بیانات رهبر عزیز انقلاب ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

مینا یاری

    • مهناز،مجقق، IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      8 4
      پاسخ
      برید دادگاه اجرای احکام. ببینید این اجرای مهریه وسکه چه بهروز جوانان وخانواده ایرانی اورده،،،،دیگر ازترس سکه هیچ ازدواجی صورت نمی گیرد،،،،مهریه شده دزدی سره گردنه،،به این کشور وجوانان رحم کنید،،تورم ووووسکه ووووشده نابودی خانواده ها
      • ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
        4 5
        این تقصیر زنان بوده یا تورم؟ مگه زنان از تورم سود بردن؟ مگه کسی پسرا رو مجبور می کرد که قبول کنن؟ مگه زنان جز مهریه حق حقوق دیگه ای تو ازدواج دارن؟ واقعا فکر می کنید پسرا به خاطر مهریه ازدواج نمی کنن؟ خیر، نمی خوان مسئولیت بپذیرن. قیمت خونه و بیکاری رو هم بذارید روش. اینم تقصیر زنان بود؟ به خاطر 2000 هزار آدم بی مسئولیت و بی فکر حق تمام زنان باید نابود بشه؟
    • محمد IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      5 0
      پاسخ
      با همین ۱۴ سکه هم مردها همچنان زندانی هستن باحقوق ۲۰ تومن میشه حقوق ۷ سال ی کارمند تازه اگه سکه همینجوری پیش بره ممکنه تعداد کسانی که نتونن پرداخت کنن خیلی بیشتر بشه چون همیشه افزایش قیمت سکه بیشتر از افزایش حقوق بوده
      • IR ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
        0 0
        اگه سکه گرون شده اجناس مغازشون هم گرون کردند، ماشین، زمین و خونش هم گرونتر شده، به جز کارمند بقیه ضرر که هیچ، سودم میبرند این زنان هستند که به این بهانه ها حقشان ضایع میشود
    • IR ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      4 3
      پاسخ
      قطعا مجلس در تصویب این قانون اشتباه کرده اند . شکی نیست .
    • سعید IR ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      2 2
      پاسخ
      وقتی میگی "احتمال افزایش طلاق توسط مردان، آن هم در فضای نابسامانی‌های فرهنگی و اقتصادی امروز یکی از چالش‌های جدی این مصوبه است" فکر‌نمی‌کنند که اگر‌مرد زن را یکطرفه طلاق بدهد طبق بند الف عقدنامه بایستی نصف مال خود را به زن بدهد؟
      • محبوبه IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
        0 0
        برخی مردها همیشه راه دور زدن قانون رو خوب بلدند، اینقدر زن را آزار و اذیت میدن تا خودش با پای خودش بره درخواست طلاق بده،همانطور که چک بی محل میکشند یا از زیر دادن مالیات فرار میکنند از زیر بار دادن حق زنش هم فرار میکنه ، مرد طلاق نمیده ولی جون زنش را به لب میرسونه
    • فاطمه ن IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      2 0
      پاسخ
      چرا برای قانونگذار اینقدر سخت است حقوق مدنی و انسانی زنان ایران که سالها از آنها گرفتند به بهانه ی مهریه، حالا به رسمیت بشناسند؟ چرا زنان تحصیلکرده و دانای ایرانی حق طلاق، کار ، خروج از کشور و حضانت فرزندی که خود به دنیا آورده ندارند ولی مرد دارد؟ مردی که گاها ممکن است به لحاظ شان اجتماعی ، خانوادگی و تحصیلی به مراتب نسبت به زنش در جایگاه پایین تری قرار داشته باشد و از روی لجاجت و حسادت او را تحت فشار قرار دهد،ازدواج یعنی شراکت نه اسارت
    • حسین IR ۲۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      نظر نگارنده محترم. راه حل داره، این مصوبه را تصویب نکنند و به جای آن قانون نقض مهریه عندالمطالبه را تصویب کنند. اگر نگران طلاق هستید اگر مرد بخواهد طلاق بده مهریه را بدهد و این طور نباشد که زن هر وقت دلش خواست زندگی را برای مرد تبدیل به جهنم کند اینطوری جلوی سوء استفاده از این موضوع گرفته می‌شود. من پیشنهاد میدهم اگر هم نمی‌شود عندالمطالبه را برداشت، همین قانون رو به 14 عدد عندالمطالبه تقلیل دهند بقیه اگر بخواهد طلاق دهد بقیه رو تا سقف معین بدهد. به جای آن طبق فرمایشات رهبر قوانین داخلی قوی شوند
    • IR ۰۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      مهریه مانع اصلی ازدواج از طرف پسران....و.. انگیزه اصلی طلاق در برخی زنان جهت ثروت اندوزی..شده است....و از طرف دیگر..عامل نابودی جامعه بواسطه رفتن مردان به زندان.. شده است....در حالیکه این رسم قرار بود که سبب تقویت بنیان خانواده شود!!!
    • IR ۰۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      یکی از ایرادهای اساسی که به ازدواج در ایران وارد شده قانون بد مهریه است و بدتر هم اینکه با سکه ای که مثل موشک داره رشد میکنه سنجیده میشه . اتفاقا برای جوانان بسیار مشکل ساز است چون شرایط ازدواج را ندارند و برای پیرتر ها هم فرقی ندارد چون دیگه دارند زندگی میکنند
    • مهدی IR ۲۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      طرف ۱۲ سال بعد از طلاق داره مهریه میگیره حقوقش از دریافتی شوهر بیشتره همه جوره مقصربوده اما توهم مهریه ومظلوم نمایی دروغ باعث شد کلاه سر قاضی و همه جا بگذارد حالا مهریه کاسبی است یا پشتوانه زن

