بخشش دهمین محکوم به قصاص در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی اظهار کرد: محکوم به قصاص جوانیست که ۶ سال پیش در نزاع دسته جمعی که در یک عروسی رخ داد، مرگ یک نفر را رقم زد.

وی افزود: پس از تشکیل پرونده و رسیدگی قضائی، حکم قصاص به درخواست اولیای دم، صادر و با طی تشریفات قانونی در مرحله اجرا قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با پیگیری و پادرمیانی دادستان گمیشان، و اعضای شورای حل اختلاف، در نشست‌های مختلفی که با اولیای دم و بزرگان و ریش سفیدان برگزار شد، اولیای دم بزرگوارانه از حق شرعی و قانونی خود گذشتند و رضایت دادند.

وی گفت: از ابتدای امسال این دهمین محکوم به قصاص است که با پادرمیانی اعضای شورای حل اختلاف بخشیده می‌شود.