  1. استانها
  2. گلستان
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۶

پیگیری قضایی برای تسریع در اجرای طرح‌های نیمه تمام استان

پیگیری قضایی برای تسریع در اجرای طرح‌های نیمه تمام استان

گرگان-دادستان مرکز استان از پیگیری های قضایی برای تسریع در اجرای طرح های نیمه تمام استان، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رزاقی نژاد با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای پروژه‌های مصوب و نیمه‌تمام گفت: برخی طرح‌ها سال‌هاست معطل مانده‌اند و این موضوع سبب خسارت به مردم شده است و دستگاه قضائی در چارچوب قانون، برای رفع موانع و هماهنگی بین دستگاه‌ها ورود جدی خواهد داشت.

وی با اشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای استان، گفت: گلستان در تولید محصولات مهمی مانند گندم و مرغ نقش اساسی در امنیت غذایی کشور دارد، اما بودجه استان صرفاً بر اساس درآمدهای مالیاتی تعیین می‌شود در حالی که این تولیدات نیازمند آب، برق و زیرساخت است و باید در تخصیص بودجه مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی درباره پروژه‌های مهم عمرانی از جمله نیروگاه سیکل ترکیبی و تله‌کابین علی‌آباد تأکید کرد: پیگیری‌های حقوقی و قضائی این طرح‌ها با جدیت انجام خواهد شد تا از بلاتکلیفی خارج شوند.

رزاقی نژاد افزود: جلسات تخصصی با حضور دستگاه‌های مرتبط، هفته آینده برگزار شود تا روند اجرای پروژه‌ها تسریع و مشکلات مردم، سریع‌تر برطرف شود.

.

کد خبر 6697009

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها