به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رزاقی نژاد با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای پروژههای مصوب و نیمهتمام گفت: برخی طرحها سالهاست معطل ماندهاند و این موضوع سبب خسارت به مردم شده است و دستگاه قضائی در چارچوب قانون، برای رفع موانع و هماهنگی بین دستگاهها ورود جدی خواهد داشت.
وی با اشاره به محدودیتهای بودجهای استان، گفت: گلستان در تولید محصولات مهمی مانند گندم و مرغ نقش اساسی در امنیت غذایی کشور دارد، اما بودجه استان صرفاً بر اساس درآمدهای مالیاتی تعیین میشود در حالی که این تولیدات نیازمند آب، برق و زیرساخت است و باید در تخصیص بودجه مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی درباره پروژههای مهم عمرانی از جمله نیروگاه سیکل ترکیبی و تلهکابین علیآباد تأکید کرد: پیگیریهای حقوقی و قضائی این طرحها با جدیت انجام خواهد شد تا از بلاتکلیفی خارج شوند.
رزاقی نژاد افزود: جلسات تخصصی با حضور دستگاههای مرتبط، هفته آینده برگزار شود تا روند اجرای پروژهها تسریع و مشکلات مردم، سریعتر برطرف شود.
