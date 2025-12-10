پایش ۶۲۳ شخص حقیقی و حقوقی؛شناسایی ۳ همت فرار مالیاتی در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رزاقی نژاد از طرح ویژه برای پایش هدفمند مودیان مالیاتی و شناسایی و برخورد با فرارمالیاتی در استان خبر داد و اظهار کرد: در قالب این طرح که با مشارکت امور مالیاتی استان اجرا می‌شود، اشخاص حقیقی و حقوقی که گردش مالی بالایی دارند، پایش و اظهارنامه‌های مالیاتی آنان بررسی می‌شود.

رزاقی نژاد افزود: در گام نخست ۶۲۳ نفر پایش شدند که سه همت از درآمد آنان مشمول فرار مالیاتی می‌شد که پرونده تعدادی از آنها در حال بررسی در کمیسیون‌های اداره مالیات و تعدادی نیز در دادسرای مرکز استان در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های فرار مالیاتی در دادسرای مرکز استان یک شعبه ویژه تعیین شده و در سایر حوزه‌های قضائی نیز دادستان‌ها شعب ویژه برای تسریع در رسیدگی به این پرونده‌های اختصاص داده‌اند.

دادستان مرکز استان گلستان گفت: اداره کل امور مالیاتی استان را نیز مکلف کرده ایم به صورت ویژه کار شناسایی و معرفی متخلفان در حوزه فرار مالیاتی به دستگاه قضائی را دنبال کند و در صورت کوتاهی در این بخش، در تشکیل پرونده ترک فعل برای متولیان تردید نمی‌کنیم.