برپایی نمایشگاه عکس «ایران به تو می اندیشد» در کاخ سعدآباد

به گزارش خبرنگار مهر، هربرت کریم مسیحی عکاس و مستندساز حوزه میراث فرهنگی و معماری، این روزها در مجموعه کاخ سعدآباد نمایشگاهی با عنوان «ایران به تو می اندیشد» را برپا کرده است. این نمایشگاه گزیده‌ای از پروژه‌های عکاسی بلند مدت او در مورد معماری باستانی، امکان مقدس و مناظر تاریخی ایران است که طی سال‌ها سفرش در شهرهای مختلف ایران تهیه کرده است.

وی برای هر تابلوی عکسی که در گالری سعدآباد به نمایش گذاشته توضیحاتی شاعرانه نوشته که معنای هر عکس را به بیننده منتقل می‌کند چرا که معتقد است این بار ایران به مخاطب (تو) می‌اندیشد.

وی می‌گوید که این نمایشگاه تلاشی برای بازشناسی و بازنمایی ایران به عنوان چشم انداز فرهنگی یکپارچه و فراگیر است پیامی که درون خود تنوعی از مردمان، دوره‌های تاریخی و آئین‌ها را جا داده است. در واقع داستانی از هزاران داستان مختلف است که در نهایت یک نام مشترک را به هم می‌رساند: ایران. به همین دلیل عناوین عکس‌های به نمایش گذاشته شده را مشخص نکرده‌ام. هدف اشاره به یک جغرافیای خاص نیست، بلکه تأکید بر وحدت این تنوع تحت یک نام است. در کنار این چالش‌های مفهومی، چالش‌های عملی نیز وجود دارد: دشواری اخذ مجوزها، محدودیت‌های اقتصادی و عدم حمایت پایدار از سوی نهادهای مرتبط. در واقع، عکاسانی که در عرصه میراث فرهنگی کار می‌کنند، اغلب بدون پشتوانه مالی کار می‌کنند و منابع خود را برای ثبت میراثی سرمایه‌گذاری می‌کنند که حفظ آن پرهزینه و اغلب نادیده گرفته می‌شود.

کریم مسیحی می‌گوید: به نظر می‌رسد معماری ایران و معماری به طور کلی محصول آب و هوا و طبیعت اطراف است. هیچ سنت معماری را نمی‌توان بدون بررسی شرایط اکولوژیکی که آن را شکل داده است، درک کرد. در آب و هوای سرد، از فرم‌ها و مصالح کاملاً متفاوتی نسبت به آب و هوای گرم استفاده می‌شود. به عنوان مثال، در منطقه‌ای که در معرض آفتاب است و سایه و خنکی حیاتی هستند، هیچکس سنگی را انتخاب نمی‌کند که گرما را جذب و تشدید کند. برعکس، در یک منطقه سرد، خاک رس و گل به دلیل آسیب‌پذیری در برابر رطوبت کافی نیستند. به همین دلیل است که سنگ چنین نقش محوری در آب و هوای سردتر ایفا می‌کند و در طول روز نور خورشید را جذب می‌کند و آن گرما را به آرامی در شب آزاد می‌کند. این یک تعامل هوشمندانه بین ماده و طبیعت است.

کریم مسیحی می‌گوید: یکی از عمیق‌ترین آرزوهای من این است که بینندگان بتوانند خود را درون عکس‌ها احساس کنند: آنها را از دیدگاه خود ببینند، نه صرفاً به عنوان تماشاگر، بلکه به عنوان بخشی از تصویر.

نمایشگاه «ایران به تو می‌اندیشد» تا پایان آذرماه در مجموعه سعدآباد برای عموم باز خواهد بود و به بازدیدکنندگان فرصتی می‌دهد تا میراث معماری و فرهنگی ایران را از دریچه نگاه کریم مسیحی کاوش کنند.