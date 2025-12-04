  1. سلامت
  2. بهداشت
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۷

اعتراض رئیسی به تبلیغات دمنوش های لاغری در رسانه ملی

معاون بهداشت وزارت بهداشت، نسبت به پخش مکرر تبلیغات دمنوش‌های لاغری و مکمل‌های لاغری اسپیرولینا در شبکه‌های مختلف رسانه ملی اعتراض کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی، در نامه‌ای به رئیس سازمان صداوسیما، عنوان داشت: این نوع تبلیغات با بیان جملات اغواکننده، موجب فریب و گمراهی مخاطبان می‌شود و سلامت مردم را به خطر می‌اندازد.

وی تأکید کرده است: این تبلیغات فاقد پشتوانه علمی معتبر هستند و در موارد متعدد با اصول سلامت عمومی و سیاست‌های وزارت بهداشت مغایرت دارند.

رئیسی با اشاره به اینکه ادامه این روند می‌تواند باعث ایجاد انتظارات غیرواقعی و بروز آسیب‌های جسمی و روانی برای مصرف‌کنندگان شود، خاطرنشان کرده است: در هیچ منبع معتبر علمی دنیا، مصرف دمنوش‌های مختلف و مکمل اسپیرولینا بدون رژیم اصولی و فعالیت بدنی برای لاغری مورد تأکید قرار نگرفته است و تنها راهکار کاهش وزن، تبعیت از رژیم غذایی صحیح و فعالیت بدنی زیر نظر متخصصین و کارشناسان تغذیه است.

معاون وزیر بهداشت در ادامه یادآور شده است: رسانه ملی به‌عنوان مرجع اصلی اطلاع‌رسانی، موظف به ارتقای آگاهی جامعه است و لازم است در انتخاب تبلیغات و محتوای سلامت‌محور، دقت و نظارت بیشتری اعمال کند.

رئیسی در پایان از رئیس سازمان صدا و سیما درخواست کرده است که ضمن توقف فوری این تبلیغات، سازوکارهای علمی و کارشناسی لازم برای بررسی محصولات تبلیغاتی سلامت‌محور در رسانه ملی تدوین و اجرا شود تا اعتماد عمومی به سلامت و صداقت برنامه‌های صدا و سیما حفظ گردد.

