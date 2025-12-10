رسانه آرژانتینی: ایران و مصر مخالف تصمیم جنجالی در جام جهانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم مسئولان برگزاری رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر در هفته سوم مرحله گروهی در سیاتل آمریکا در حمایت از افراد با «گرایش‌های جنسی خاص» برگزار خواهد شد که همین موضوع با مخالف رسمی فدراسیون‌های فوتبال دو کشور مواجه شد و رؤسای فدراسیون‌های ایران و مصر طی نامه‌ای به فیفا مخالفت خود را با این موضوع اعلام کردند.

رسانه معروف و معتبر آرژانتینی «Diario Olé» در این رابطه نوشت: پیش از قرعه‌کشی جام جهانی، فیفا اعلام کرده بود که دیدار روز ۲۷ ژوئن در سیاتل به‌طور ویژه به ترویج احترام به تنوع جنسیتی اختصاص خواهد داشت.

اما اتفاقات به‌گونه‌ای رقم خورد که درست دو تیم ایران و مصر باید در این مسابقه روبه‌روی هم قرار بگیرند؛ دو کشوری که چنین رفتاری را ناپسند می‌دانند.

به همین دلیل، یک جنجال جهانی شکل گرفته و مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، موضع خود را اعلام کرده و گفته است: «هم ما و هم مصر به این موضوع اعتراض کرده‌ایم. این تصمیم غیرمنطقی است و به نظر می‌رسد از یک گروه خاص حمایت می‌کند. بدون تردید این مسئله را پیگیری خواهیم کرد.»