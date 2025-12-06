ارتقای تسهیلات زایمانی و درمان ناباروری در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش رحیمی با تشریح وضعیت خدمات ویژه مادران باردار و زوجین نابارور در استان، گفت: ساختار فیزیکی بخش‌های زایمان در تمامی بیمارستان‌های دانشگاهی هرمزگان، به اتاق‌های تک‌نفره LDR تغییر یافته و اکنون ۹۰ اتاق استاندارد برای مراقبت از مادر، جنین و نوزاد فعال است.

وی افزود: بیمارستان شریعتی بندرعباس به عنوان مرکز ریفرال معین تخصصی زنان در استان، با حضور متخصصان زنان، فوق تخصص نوزادان و بیهوشی به صورت مقیم فعالیت می‌کند و مادران نیازمند مراقبت‌های ویژه شامل: زایمان زودرس، چسبندگی جفت و بیماری‌های زمینه‌ای را پذیرش می‌نماید.

به گفته رحیمی، در بیمارستان‌های میناب و خلیج فارس بندرعباس نیز متخصصان زنان، بیهوشی و نوزادان به شکل مستمر در حال ارائه خدمت هستند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با بیان اینکه زایمان طبیعی در بیمارستان‌های دولتی برای تمامی مادران ایرانی رایگان است، اظهار داشت: در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۷ هزار و ۴۵۱ زایمان طبیعی در بیمارستان‌های استان انجام شده و حدود ۴۰۰ ماما نیز در مراکز درمانی دانشگاهی و غیردانشگاهی فعالیت دارند.

رحیمی در ادامه، به خدمات ناباروری در استان اشاره کرد و گفت: مرکز سطح سه درمان ناباروری در مجتمع پیامبر اعظم (ص) بندرعباس از سال ۱۳۹۷ فعال است و با دارا بودن کلینیک ناباروری، بخش درمانی IUI و IVF، جراحی‌های تخصصی مردان، هیستروسکوپی و لاپاراسکوپی، خدمات پیشرفته را با تعرفه دولتی ارائه می‌دهد. کادر تخصصی این مرکز نیز شامل دو فلوشیپ ناباروری، یک متخصص ارولوژی، یک PHD جنین‌شناسی و ۱۶ کارشناس در حوزه‌های مامایی، پرستاری، اتاق عمل، آزمایشگاه و مدارک پزشکی می‌باشد. همچنین بیمارستان‌های حضرت ابوالفضل (ع) میناب و خلیج فارس بندرعباس نیز به عنوان بیمارستان‌های سطح سه ارائه خدمت می‌نمایند و متخصص زنان، نوزادان و بیهوشی در این مراکز مقیم هستند.

وی با اشاره به فعالیت مرکز سطح دو در بیمارستان شهدای بندرلنگه، افزود: در این مرکز خدمات تشخیصی، درمان دارویی و IUI ارائه می‌شود و زوجین در صورت نیاز، به مرکز سطح سه ارجاع داده می‌شوند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تأکید کرد: توسعه اتاق‌های LDR، تقویت مراکز ناباروری و ارائه خدمات با تعرفه دولتی، گام‌های مؤثری در افزایش دسترسی مردم استان به خدمات تخصصی و ارتقای سلامت مادر و نوزاد بوده است.