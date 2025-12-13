  1. استانها
داروی حیاتی بیماران SMA در بندرعباس توزیع شد

بندرعباس- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: داروی ایرانی «ریسدیپلام» ویژه مبتلایان به بیماری آتروفی عضلانی نخاعی، با پیگیری‌های مستمر، تحت پوشش خدمات تخصصی پزشکی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش رحیمی با اعلام این خبر، این دستاورد را نقطه عطفی در خدمت‌رسانی به بیماران خاص استان عنوان کرد و افزود: خوشبختانه با همت همکاران معاونت درمان و غذا و دارو، موفق شدیم مشکل تأمین این دارو را در استان مرتفع کنیم.

وی تصریح کرد: از امروز دیگر نیاز نیست بیماران عزیز SMA هرمزگان برای دریافت داروی ریسدیپلام به استان‌های دیگر مانند فارس سفر کنند. این امر علاوه بر کاهش هزینه‌ها و سختی‌های سفر برای خانواده‌ها، امکان دسترسی سریع‌تر و نظارت بهتر تیم درمان را فراهم می‌کند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان همچنین به استقرار کلینیک تخصصی این بیماران اشاره کرد و گفت: برای ارائه خدمات جامع و پیوسته، کلینیک تخصصی SMA به صورت منظم هر روز عصر از شنبه تا چهارشنبه و روزهای شنبه و سه شنبه صبح در بیمارستان کودکان بندرعباس با حضور پزشک فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان فعال است و کلیه بیماران شناسایی شده تحت نظر و ویزیت دوره‌ای قرار دارند.

رحیمی با بیان اینکه تاکنون ۱۹ بیمار در این سامانه ثبت و خدمات‌رسانی به آنان آغاز شده است، خاطرنشان کرد: این اقدام، گامی بلند در جهت بهبود کیفیت زندگی بیماران SMA و خانواده‌های آنان در استان هرمزگان محسوب می‌شود و نشان از عزم جدی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برای رفع موانع درمانی و تأمین به موقع داروهای اساسی دارد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: از این پس خانواده‌های محترم بیماران SMA در استان می‌توانند با مراجعه به داروخانه شماره یک دانشگاه علوم پزشکی واقع در جنب بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهید محمدی بندرعباس، این داروی حیاتی را دریافت نمایند.

