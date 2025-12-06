به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل باقری با اشاره به اینکه ورودی پروندهها به دستگاه قضائی در سطح کشور روزانه در حال افزایش است، اظهار کرد: این موضوع به حدی بالا رفته که مراجع قضائی هر ساله در حال افزایش تعداد شعبات و به تبع آن افزایش پرسنل هستند که بعضاً تأمین نیرو نیز به سختی انجام میشود.
وی ادامه داد: این مشکل موجب افزایش اطاله دادرسی، کاهش کیفیت رسیدگی و عدم احقاق حق در مهلت متعارف میشود؛ لذا صرفنظر از سیاستهای کلی و اقدامات تقنینی و جرمزدایی از بعضی از رفتارها، اهمیت توجه به امر پیشگیری از وقوع جرم و همراه شدن مردم در این موضوع ضروری است.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی شهرستان لردگان تصریح کرد: با هدف پیشگیری از وقوع جرم و کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی، دادسرای عمومی و انقلاب لردگان در سال ۱۴۰۳، اقدام به راه اندازی پویش «ابتدا گفتگو، سپس دادگاه» کرده است که با استقبال پرشور شهروندان مواجه شده است؛ به نحوی که از مدت مشابه سال قبل تاکنون، واردهی پروندهها به دادسرای لردگان، به میزان ۹۰۰ پرونده کاهش داشته است.
باقری تصریح کرد: به کلیه مدیران، مسئولان ادارات و شهروندان عزیز پیشنهاد میشود که با تأمل به فلسفه این پویش نسبت به ترویج گفتگو و سازش قبل از ورود به دستگاه قضائی همت بگمارند.
گفتنی است، اعتلای فرهنگ قضائی و اصلاح فرهنگ مراجعهی صحیح به دادگستری در شهرستان لردگان از ضروریات بوده که حل آن توجه مضاعف شهروندان به پویشهای همگانی در حوزه قضائی را میطلبد.
