۴۸۵ پرونده در چهارمحال و بختیاری به صلح و سازش رسید

کرم شیخ پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعبههای شورای حل اختلاف مستقر در زندان و دادگاههای صلح شهرستان شهرکرد موفق شدند در پایان مردادماه تعداد ۴۸۵ پرونده را به صلح و سازش مختومه کنند.
وی افزود: از مجموع پروندههای سازش شده تعداد ۱۶۹ فقره منجر به صدور گزارش اصلاحی و ۳۱۶ پرونده نیز با اعلام گذشت اصحاب دعوی مختومه شد.
معاون حل اختلاف چهارمحال و بختیاری با قدردانی از تلاش صلحیاران و قضات دخیل در این پروندهها تأکید کرد: وظیفه ذاتی مجموعه شوراهای حل اختلاف چهارمحال و بختیاری حل و فصل دعاوی و ایجاد صلح سازش در بین آحاد مردم است.
