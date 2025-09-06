  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۲۵

۴۸۵ پرونده در چهارمحال و بختیاری به صلح و سازش رسید

۴۸۵ پرونده در چهارمحال و بختیاری به صلح و سازش رسید

شهرکرد-معاون حل اختلاف چهارمحال و بختیاری گفت: شعبه‌های شورای حل اختلاف مستقر در زندان و دادگاه‌های صلح شهرکرد موفق شدند در پایان مردادماه تعداد ۴۸۵ پرونده را به صلح و سازش مختومه کنند.

کرم شیخ پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعبه‌های شورای حل اختلاف مستقر در زندان و دادگاه‌های صلح شهرستان شهرکرد موفق شدند در پایان مردادماه تعداد ۴۸۵ پرونده را به صلح و سازش مختومه کنند.

وی افزود: از مجموع پرونده‌های سازش شده تعداد ۱۶۹ فقره منجر به صدور گزارش اصلاحی و ۳۱۶ پرونده نیز با اعلام گذشت اصحاب دعوی مختومه شد.

معاون حل اختلاف چهارمحال و بختیاری با قدردانی از تلاش صلح‌یاران و قضات دخیل در این پرونده‌ها تأکید کرد: وظیفه ذاتی مجموعه شوراهای حل اختلاف چهارمحال و بختیاری حل و فصل دعاوی و ایجاد صلح سازش در بین آحاد مردم است.

کد خبر 6580817

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها