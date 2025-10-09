به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کیانی، سرپرست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران صبح پنج شنبه در حاشیه همایش آیین دادرسی کیفری در رویه قضاییه دادگستری اظهار کرد: اجرای عدالت و حفظ حقوق شهروندان نیازمند همکاری و هم‌افزایی میان نهادهای مختلف از جمله نیروی انتظامی، قوه قضاییه، دانشگاه‌ها و کانون‌های وکلاست.

وی افزود: این همایش با حضور جمعی از اساتید دانشگاه، وکلای برجسته و مسئولان قضایی برگزار شد تا موضوعاتی نظیر نحوه حضور وکیل در مراحل تحقیق و خلأهای موجود در آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گیرد. در برخی موارد، قانونگذار سکوت کرده و صراحت قانونی وجود ندارد؛ هدف ما از این نشست‌ها، شناسایی این نقاط و ارائه پیشنهادات اصلاحی به مجلس شورای اسلامی است.

کیانی با اشاره به نقش اطلاع‌رسانی حقوقی در تضمین حقوق شهروندی گفت: اگر نهادهای مرتبط به‌صورت جداگانه عمل کنند، دستیابی به عدالت دشوار خواهد بود. اما با تعامل و گفت‌وگو، می‌توان مسیر اصلاحات حقوقی را هموار کرد و بهترین نتایج را برای مردم رقم زد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اتحادیه کانون‌های وکلا با تمام ظرفیت خود در مسیر ارتقای حقوق شهروندی و اصلاح فرآیندهای قضایی گام برمی‌دارد و امیدواریم با استمرار این همایش‌ها، شاهد تحولات مثبت در نظام حقوقی کشور باشیم.

اطلاع‌رسانی حقوقی، گامی بنیادین در تحقق عدالت اجتماعی

رئیس کانون وکلای چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اهمیت آگاهی‌بخشی حقوقی به شهروندان گفت: شناخت حقوق اساسی، لازمه استیفای حقوق فردی و اجتماعی است و نهادهای حاکمیتی باید در این مسیر نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

عباس جزایری، رئیس کانون وکلای چهارمحال و بختیاری، در ادامه این نشست اظهار کرد: آگاهی از حقوق، یکی از اصول بنیادین در ساختار عدالت اجتماعی است. شهروندان زمانی می‌توانند از حقوق خود دفاع کنند که ابتدا آن را بشناسند و این شناخت، نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق و گسترده است.

وی افزود: وظیفه اطلاع‌رسانی حقوقی بر عهده مجموعه حاکمیت است و نهادهایی مانند صدا و سیما باید در این زمینه نقش فعال‌تری ایفا کنند. همچنین دفاتر وکلا به عنوان نهادهای تخصصی، می‌توانند با ارائه مشاوره‌های حقوقی، مسیر آگاهی‌بخشی را برای مردم هموار کنند.

جزایری با اشاره به نقش کانون وکلا در این فرآیند گفت: کانون وکلا می‌تواند با طراحی برنامه‌های آموزشی، نشست‌های عمومی و تولید محتوای حقوقی، در ارتقای سطح دانش حقوقی جامعه مؤثر باشد. این اقدامات نه‌تنها به استیفای بهتر حقوق شهروندان کمک می‌کند، بلکه در تحقق عدالت اجتماعی نیز نقش‌آفرین خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تحقق عدالت، نیازمند مشارکت همه‌جانبه نهادهای حقوقی، رسانه‌ای و اجرایی است و امیدواریم با هم‌افزایی بیشتر، شاهد ارتقای فرهنگ حقوقی در سطح جامعه باشیم.

همایش آیین دادرسی کیفری؛ بستری برای بررسی خلأهای قانونی و ارتقای رویه قضایی

دبیر همایش آیین دادرسی کیفری در رویه قضایی دادگستری گفت: هدف این نشست تخصصی، بررسی نقاط سکوت قانون و ایجاد زمینه‌های اصلاحی برای تضمین حقوق شهروندی و اجرای دقیق عدالت کیفری است.

سحر کیانی، دبیر همایش آیین دادرسی کیفری در رویه قضایی دادگستری، در حاشیه این رویداد تخصصی اظهار کرد: اجرای عدالت و حفظ حقوق شهروندان، نیازمند هم‌افزایی میان نهادهای قضایی، انتظامی، دانشگاهی و کانون‌های وکلاست. این همایش با حضور جمعی از قضات، وکلای برجسته، اساتید دانشگاه و مسئولان قضایی برگزار شد تا زمینه‌ای برای گفت‌وگوی تخصصی و بررسی خلأهای قانونی فراهم شود.

وی افزود: در برخی مواد آیین دادرسی کیفری، قانونگذار سکوت کرده یا صراحت کافی وجود ندارد؛ به‌ویژه در موضوعاتی مانند نحوه حضور وکیل در مراحل تحقیق. این موارد نیازمند بررسی کارشناسی و ارائه پیشنهادات اصلاحی به مجلس شورای اسلامی هستند تا حقوق شهروندان به‌طور کامل تضمین شود.

کیانی با تأکید بر نقش اطلاع‌رسانی حقوقی در ارتقای عدالت اجتماعی گفت: اگر نهادهای مرتبط به‌صورت جزیره‌ای عمل کنند، دستیابی به عدالت دشوار خواهد بود. اما با برگزاری چنین همایش‌هایی، می‌توان مسیر اصلاحات حقوقی را هموار کرد و تعامل مؤثری میان ضابطان قضایی، وکلا و دستگاه قضایی برقرار ساخت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم خروجی این همایش‌ها به تدوین راهکارهای عملی و تقنینی منجر شود و در آینده نزدیک شاهد تحولاتی مثبت در فرآیند دادرسی کیفری و تضمین حقوق بنیادین شهروندان باشیم.

آگاهی حقوقی مأموران انتظامی، گامی مؤثر در تحقق عدالت اجتماعی

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهرکرد با تأکید بر نقش آموزش حقوقی در عملکرد مأموران انتظامی گفت: رعایت دقیق وظایف قانونی از سوی ضابطان قضایی، زمینه‌ساز اعتماد عمومی و تقویت عدالت در جامعه است.

شایان فاضلیان، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهرکرد، در ادامه این نشست اظهار کرد: بخشی از اتهامات مطرح‌شده در دستگاه قضایی، مستقیماً به نحوه تعامل مأموران انتظامی با مردم بازمی‌گردد. اگر ضابطان قضایی وظایف قانونی خود را به‌درستی رعایت کنند، می‌توانند نقش مؤثری در استقرار عدالت ایفا کنند.

وی افزود: آگاهی حقوقی مأموران انتظامی نه‌تنها مانع بروز تخلفات احتمالی می‌شود، بلکه موجب حفظ حقوق شهروندان و حتی حقوق متهمان در فرآیند رسیدگی قضایی خواهد شد. این آگاهی، یکی از مزایای مهم در مسیر تحقق عدالت است.

فاضلیان با اشاره به نقش مردم در حفظ حقوق خود گفت: زمانی که شهروندان از حقوق قانونی خود مطلع باشند، کمتر قربانی ناآگاهی یا رفتارهای خارج از چارچوب می‌شوند. ایجاد چنین فضایی نیازمند آموزش مستمر و تعامل سازنده میان دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری نشست‌های تخصصی و دوره‌های آموزشی برای ضابطان قضایی، زمینه‌ساز ارتقای عملکرد قانونی و تقویت اعتماد عمومی نسبت به نظام عدالت کیفری خواهد بود.

تعامل فراجا و کانون وکلا در راستای ارتقای حقوق شهروندی و آموزش ضابطان قضایی

جانشین فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به برگزاری همایش مشترک میان کانون وکلای استان، دادگستری و دانشگاه آزاد، گفت: این نشست گامی مؤثر در جهت تعامل نهادهای حقوقی و انتظامی و ارتقای آگاهی ضابطان قضایی نسبت به حقوق شهروندی و مجرمین است.

سرهنگ محمد سعید یاری، جانشین فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: این همایش با حضور یکی از اساتید برجسته دانشگاه تهران و جمعی از وکلای برجسته کشور برگزار شد و فرصتی ارزشمند برای هم‌اندیشی میان نهادهای حقوقی و انتظامی فراهم آورد.

وی افزود: تعامل میان کانون وکلا به عنوان مدافع حقوق مردم و فراجا به عنوان مجری قانون، نقش مهمی در تحقق عدالت و رعایت حقوق شهروندی دارد. امیدواریم این نشست مقدمه‌ای برای برگزاری همایش‌های تخصصی‌تر در حوزه حقوق شهروندی و حتی حقوق مجرمین باشد.

سرهنگ یاری با اشاره به اهمیت آموزش حقوقی در ساختار پلیس گفت: در آکادمی پلیس، دروس عمومی حقوقی پیش‌بینی شده و ضابطان قضایی در دوره‌های آموزشی مستمر با مبانی حقوقی آشنا می‌شوند. همچنین در ساختار فراجا، واحدهای حقوقی و پارلمانی وظیفه ایجاد پل ارتباطی با دستگاه قضایی را بر عهده دارند.

وی ادامه داد: برگزاری کلاس‌های نظارت بر عملکرد ضابطان قضایی به‌صورت متوالی در دستور کار قرار دارد و این همایش نیز در راستای همان برنامه‌ها برگزار شد. حضور گسترده دانشجویان رشته حقوق در این نشست، زمینه‌ساز آشنایی بیشتر آنان با فرآیندهای عملی و نقش‌آفرینی آینده‌شان در جامعه خواهد بود.

جانشین فرمانده انتظامی استان در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان همایش، تأکید کرد: ارتقای آگاهی حقوقی در میان نیروهای انتظامی و تعامل سازنده با نهادهای حقوقی، از ارکان مهم تحقق عدالت و اعتماد عمومی است.