تأکید بر جایگاه خاک به عنوان امانتی الهی در حفظ محیط زیست

کرمانشاه- در مراسم روز جهانی خاک، یکی از مسئولان حوزه ایثارگران با اشاره به جایگاه خاک در متون دینی، بر ضرورت حفاظت از این سرمایه طبیعی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم روز جهانی خاک با حضور جمعی از مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه کشاورزی و محیط‌زیست در استان کرمانشاه صبح شنبه برگزار شد و در این آئین، بر اهمیت جایگاه خاک در توسعه پایدار و امنیت غذایی تأکید شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین شکری، رئیس اداره ایثارگران سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، به ایراد سخن پرداخت و به نقش کلیدی خاک در حیات بشر اشاره کرد و آن را یکی از اساسی‌ترین عناصر خلقت دانست که توجه به آن وظیفه‌ای همگانی است.

وی با استناد به آیات قرآن کریم اظهار کرد: در ۴۶ آیه از قرآن بر اهمیت خاک و ضرورت حفظ و پاسداری از آن تأکید شده است و انسان نیز از خاک آفریده شده و در نهایت به خاک بازمی‌گردد که همین موضوع جایگاه معنوی و الهی خاک را برجسته می‌کند.

رئیس اداره ایثارگران سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه نوع نگاه انسان به خاک اهمیت ویژه‌ای دارد، افزود: خاکی که در اختیار گیاه قرار می‌گیرد، زمینه رشد و حیات را فراهم می‌کند و هرگونه تخریب یا آلودگی آن، پیامدهای جبران‌ناپذیری برای محیط‌زیست و زندگی انسان به همراه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین شکری در پایان سخنان خود از همه اقشار جامعه خواست نسبت به حفظ این نعمت الهی احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند و با پرهیز از آلوده‌سازی و تخریب خاک، در مسیر صیانت از منابع طبیعی برای نسل‌های آینده گام بردارند.

