تأکید بر جایگاه خاک به عنوان امانتی الهی در حفظ محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم روز جهانی خاک با حضور جمعی از مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه کشاورزی و محیط‌زیست در استان کرمانشاه صبح شنبه برگزار شد و در این آئین، بر اهمیت جایگاه خاک در توسعه پایدار و امنیت غذایی تأکید شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین شکری، رئیس اداره ایثارگران سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، به ایراد سخن پرداخت و به نقش کلیدی خاک در حیات بشر اشاره کرد و آن را یکی از اساسی‌ترین عناصر خلقت دانست که توجه به آن وظیفه‌ای همگانی است.

وی با استناد به آیات قرآن کریم اظهار کرد: در ۴۶ آیه از قرآن بر اهمیت خاک و ضرورت حفظ و پاسداری از آن تأکید شده است و انسان نیز از خاک آفریده شده و در نهایت به خاک بازمی‌گردد که همین موضوع جایگاه معنوی و الهی خاک را برجسته می‌کند.

رئیس اداره ایثارگران سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه نوع نگاه انسان به خاک اهمیت ویژه‌ای دارد، افزود: خاکی که در اختیار گیاه قرار می‌گیرد، زمینه رشد و حیات را فراهم می‌کند و هرگونه تخریب یا آلودگی آن، پیامدهای جبران‌ناپذیری برای محیط‌زیست و زندگی انسان به همراه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین شکری در پایان سخنان خود از همه اقشار جامعه خواست نسبت به حفظ این نعمت الهی احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند و با پرهیز از آلوده‌سازی و تخریب خاک، در مسیر صیانت از منابع طبیعی برای نسل‌های آینده گام بردارند.