پلیس فتا شبکه گسترده کلاهبرداری تلگرامی را منهدم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین امیرلی، جانشین رئیس پلیس فتا فراجا گفت: با وصول پرونده‌ای به یکی از واحدهای پلیس فتا کشور با موضوع کلاهبرداری سایبری از طریق کانال‌های تلگرامی جعلی در پوشش ازدواج موقت، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

جانشین رئیس پلیس فتا فراجا افزود: با بررسی‌های انجام شده مشخص شد، متهمان پرونده با طراحی یک شبکه مجرمانه سازمان یافته اقدام به ایجاد کانال‌های فریبنده با تعداد اعضای جعلی بالا کرده و سپس در قالب عناوین مختلفی نظیر مهریه و … نسبت به دریافت وجوه قابل توجهی از کاربران اقدام می‌کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: با بررسی‌های تخصصی و اقدامات فنی صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا در نهایت تعداد سه نفر از اعضای این باند سازمان یافته در محدوده یکی از استان‌های شرقی کشور شناسایی و پس از اخذ مجوزهای قضائی دستگیر و در تحقیقات صورت گرفته و بررسی ادله و شواهد مکشوفه از متهمان به کلاهبرداری از کاربران با شیوه مذکور اعتراف کردند.

سردار امیرلی تصریح کرد: در بررسی‌های صورت گرفته قریب به ۳۰۰ فقره کارت بانکی با نام افراد مختلف جهت انجام مبادلات مالی مربوط به عوائد حاصل از فعالیت‌های مجرمانه از متهمین کشف شده که تاکنون در ارتباط با پرونده مذکور بالغ بر ۱۴۵ فقره پرونده با ارزش ریالی بیش از ۴۰ میلیارد ریال در سطح کشور شناسایی شده و اقدام در خصوص شناسایی سایر پرونده‌های مرتبط در دست پیگیری می‌باشد.

وی افزود: برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته از سوی واحدهای پلیس فتا استان‌ها، از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد ۱۵۹ فقره پرونده مهمه و کثیرالشاکی در زمینه کلاهبرداری‌های سایبری شناسایی که در این رابطه ۲۷۵ نفر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

جانشین رئیس پلیس فتا فراجا در در پایان با توصیه به شهروندان، گفت: ایجاد کانال‌ها و صفحات جعلی تحت عناوین مختلف از جمله ازدواج موقت، صدور مدرک، سرمایه گذاری با سودهای اغوا کننده، پرداخت وام فوری، فروش کالا با قیمت نامتعارف و … در شبکه‌های اجتماعی (به ویژه شبکه‌های اجتماعی خارجی) یکی از شگردهای رایج مجرمان سایبری بوده لذا شهروندان موکداً به چنین عناوین فریبنده‌ای توجه نکرده و در صورت مشاهده هر گونه تارنما و صفحه و کانال مشکوک در این زمینه مراتب را به پلیس فتا گزارش دهند.